Schornsteinfeger für Fehrbellin, Kyritz und Wittstock

Neuruppin

Die geballte Macht der Glücksbringer war am Donnerstag in der Kreisverwaltung in Neuruppin – denn dort erhielten drei Schornsteinfeger aus Ostprignitz-Ruppin ihre Bestellurkunden als bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger für die nächsten sieben Jahre. Bis zum 31. Dezember 2028 dürfen damit Guido Katschke, Ralf Wagner und Ralf Kubisch weiter in ihrem Bereich die Schornsteine kontrollieren und in Ordnung halten.

Guido Katschke ist seit 1984 im Raum Fehrbellin als Schornsteinfeger unterwegs, seit 1999 als Schornsteinfegermeister. Der 54-jährige Fehrbelliner, der für die Schornsteine von knapp 3000 Haushalten verantwortlich ist, hat bei seinem Vater das Handwerk gelernt, der ebenso wie der Großvater schon Schornsteinfeger war.

Schornsteiger als Familientradition in Wittstock

Noch nicht ganz so lange im Amt ist Ralf Wagner im Raum Wittstock und Heiligengrabe, nämlich seit 2008. Auch der 53-Jährige führt eine Familientradition weiter. Denn schon der Vater, Großvater und de Urgroßvater von Ralf Wagner waren Schornsteinfeger. Wagner kümmert sich um die Schornsteine von 18 Dörfern und einem Teil von Wittstock. „Das sind etwa 2700 Haushalte“, sagt Wagner, der in Potsdam geboren wurde, aber familiäre Wurzeln in Wittstock hat.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bereits seit 1993 ist Ralf Kubisch im Raum Kyritz als Schornsteinfeger im Einsatz. Der 59-Jährige, der noch nie etwas anderes gemacht hat, schätzt die lange Tradition seines Handwerkberufes und besonders die Nähe zu den Menschen vor Ort. „Teilweise hat man schon seit Jahrzehnten Kontakt zu den Menschen“, so Kubisch. Für ihn sind seine Aufgaben, er betreut rund 2800 Haushalte, mehr als Arbeit. „Vor allem bei älteren Menschen ist das Kehren fast zweitrangig, wichtiger ist ihnen der Austausch“, sagt Kubisch, der ursprünglich aus Luckenwalde stammt.

Von Andreas Vogel