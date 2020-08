Wittstock

Ein Schrottauto steht am Rand des kleinen Parkplatzes Am Kyritzer Tor in Wittstock. Es trägt bereits einen roten Punkt: Das heißt: Der Besitzer wird aufgefordert, das Auto innerhalb von vier Wochen von dieser Stelle zu entfernen. In diesem Fall endet diese Frist am 18. August.

2020 besonders viele Fälle

Solche Fälle sind keine Seltenheit. 2018 wurden im Kreis Ostprignitz-Ruppin 59 Fahrzeuge angezeigt; 2019 waren es 53 und in diesem Jahr kamen bisher 72 solcher Fälle zur Anzeige (Stand 31. Juli). Die Stadt Wittstock ist neben Neuruppin ein Hotspot in Sachen zurückgelassener Autos am Straßenrand. „Allein vom Ordnungsamt in Wittstock haben wir in diesem Jahr bereits 32 Anzeigen erhalten“, sagt Alexander von Uleniecki, Sprecher des Landkreises.

Anzeige

Selbst aktiv wurden die Besitzer 2018 in 19 Fällen, 2019 in zwölf Fällen, und in diesem Jahr haben bisher 36 Halter ihre vierrädrigen Hinterlassenschaften wieder abgeholt. Passiert das nicht, muss der Landkreis die Entsorgungskosten übernehmen.

Weitere MAZ+ Artikel

Erhebliche Geldstrafen drohen

Dann drohen erhebliche Geldstrafen. Der Paragraf 69 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sieht Bußgelder von bis zu 100.000 Euro dafür vor. Bisher sei aber noch nie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet worden, teilt von Uleniecki mit.

Verfahren in Wittstock läuft noch

Im aktuellen Fall in Wittstock läuft das Verfahren noch. Der Besitzer des Fahrzeugs konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Das weitere Prozedere beschreibt von Uleniecki so: Sobald der rote Punkt am Fahrzeug prangt, erhält die untere Abfallwirtschaftsbehörde umgehend eine Anzeige vom jeweiligen Ordnungsamt der Kommune.

Dann beginnt die Halterermittlung. Ist sie erfolgreich, folgt eine Anhörung. Mitunter kann der Besitzer einen Kaufvertrag vorgelegen. Ist das der Fall, wird auch der neue Besitzer des Autos angehört. Wird das Auto jedoch nicht fristgerecht beräumt, wird die sogenannte Beseitigungsanordnung und der Kostenbescheid mit den angefallenen Verwaltungskosten erlassen. Reagiert der Halter auch darauf nicht, so wird das Auto sichergestellt.

Sollte der letzte bekannte Halter noch immer nicht reagiert haben, geht das Fahrzeug seinen amtlich angeordneten letzten Weg: Ein Autoverwerter wird mit der Verschrottung beauftragt. Zum Abschluss des Verfahrens wird ein Leistungsbescheid mit den angefallenen Kosten der Sicherstellung und Verschrottung festgesetzt.

Von Björn Wagener