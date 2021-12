Diese Idee geht mitten ins Herz. Schüler der Klassen 7 bis 9 am Gymnasium in Wittstock absolvieren im Religionsunterricht eine besondere Aufgabe: Sie schreiben Briefe zu Weihnachten. Empfänger sind Menschen in Seniorenheimen in Wittstock und Heiligengrabe. Das steckt hinter der Aktion.