Schüler nehmen das Rathaus unter die Lupe

Wittstock

Wo befinden sich die Stromfresser im Wittstocker Rathaus? Dieser Frage sind am Dienstagnachmittag Schüler der Klasse 8b vom Städtischen Gymnasium auf den Grund gegangen. Als „Energiedetektive“ streiften sie durch das historische Gebäude und checkten, welche Lichtquellen es in den verschiedenen Räumen gibt. Die Aktion ist Teil der „Mission Energiesparen 2019/2020“, zu der die Energie Mark Brandenburg (EMB) Schüler im ganzen Land nun schon zum 10. Mal aufgerufen hat.

Klar, dass da auch die Wittstocker Gymnasiasten nicht fehlen dürfen. Immerhin hatten sie in der Vergangenheit schon fünfmal den Gesamtsieg beim Wettbewerb geholt, zuletzt im vergangenen Jahr. Die Aussichten auf ein ähnlich erfolgreiches Abschneiden 2020 sehen für den Titelverteidiger gut aus. Nach der ersten Etappe, dem „Zu-Hause-Check“, liegt die Klasse 8b auf dem zweiten und die Klasse 8c auf dem dritten Platz. „Insgesamt sind 27 Klassen aus 15 Schulen in Westbrandenburg im Rennen“, heißt es von der EMB-Pressestelle.

Die Schüler der Klasse 8b hatten bei ihrem Rundgang durch das Rathaus am Dienstag Unterstützung von Mike Weber, dem Chef des städtischen Gebäudemanagements. „Ich und meine Mitarbeiter sind für die kommunalen Gebäude zuständig, dazu gehört das Rathaus aber auch Eure Schule“, erklärte er. Eine der Aufgaben bestand darin, herauszufinden, welche Leuchtmittel in den Rathausräumen zum Einsatz kommen und wo vielleicht Strom gespart und die Co2-Emission verringert werden kann.

Welche Leuchtmittel befinden sich im Raum? Hier sind es Leuchtstoffröhren. Quelle: Christian Bark

Beim Gang durch insgesamt sechs Räume fiel auf, dass zum Großteil Leuchtstofflampen zum Einsatz kommen. „Darin befindet sich ein Gas, das bei jedem Anschalten quasi gezündet wird“, erklärte Mike Weber. Im Gegensatz zu zu alten Glühbirnen mit Wolfram-Draht seien diese energiesparend. Allerdings benötigten sie einen gewissen Vorlauf, um sofort zu leuchten.

Standby-Modus kostet unnötig Geld

Doch nicht nur Lampen dienten in den Büros aus Lichtquelle. Computermonitore und Bildschirme von Kopiergeräten verbrauchten ebenfalls viel Strom. Das wurde beispielsweise im Büro von Ausbildungskoordinatorin Anke Schlesinger deutlich. Sie lässt ihren Monitor nach Feierabend immer im Standby-Modus. Der verbraucht laut Mike Weber auch eine Menge Strom. Würde man das auf das ganze Jahr für rund 100 solcher Monitore in der Verwaltung hochrechnen, könne durch das Abschalten über 200 Euro im Jahr sparen. „Wieder was dazugelernt, ich schalte jetzt immer aus“, versprach Anke Schlesinger.

Ausbildungskoordinatorin Anke Schlesinger will ihren Monitor künftig nach Feierabend ausschalten. Quelle: Christian Bark

Alles ausgeschaltet wird hingegen bei der Sekretärin des Bürgermeisters, wie diese sagte. Mit modernen, dämmbaren LED-Lampen ist das Trauzimmer im Rathaus ausgestattet. Dämmbares Licht ist laut Mike Weber auch in der Stadthalle zu finden, es reagiere automatisch, wie die Straßenbeleuchtung, durch einen Sensor auf Helligkeit.

Auf sogenannte HQL-Lampen trafen die Schüler im großen Sitzungssaal. Weil es eine Weile dauert, bis das Gas darin erleuchtet und nach dem Ausschalten erstmal abkühlen muss, sind ebenfalls sparsame Leuchtstofflampen vorhanden. LED-Beleuchtung befindet sich an den Notausgangsschildern des Rathauses.

Bei ihrem Rundgang hatten die Schüler viel Interessantes und zugleich Lösungsansätze zum Sparen, eben durch Dämmen und Monitorausschalten, kennengelernt. Demnächst wird eine weitere Gruppe der 8b das Rathaus auf Wärmequellen untersuchen, danach folgen zwei Gruppen der 8c.

Von Christian Bark