Wittstock

Derzeit kann Birgit Enke, wenn sie frische Luft schnappen will, das nur auf dem kleinen Balkon ihrer Wittstocker Wohnung machen. Seit Anfang der Woche steht sie unter Quarantäne. Der Grund: die gesamte Senioren-Wohngemeinschaft (WG), in der ihre 90-jährige Mutter lebt, hat sich mit Covid-19 infiziert. „Ich kann die Einrichtung von meinem Balkon aus sehen. Bis vor kurzem durfte ich auch noch meine demente Mutter besuchen“, sagt Birgit Enke.

Mitte Februar war einer der Bewohner nach der Behandlung in den Ruppiner Kliniken in Neuruppin zurückgekehrt. Zurück in der WG, fiel sein Corona-Test positiv aus. Auch die Isolation des Bewohners in seinem Zimmer hatte eine Ansteckung nicht verhindern können. Birgit Enke ist nun über die Entlassung durch die Kliniken äußerst verärgert.

Birgit Enke darf in der Quarantäne ihre Wohnung nicht verlassen. Quelle: Christian Bark

„Ein Krankenhaus kann nicht die Unterbringung von Patienten leisten, wenn kein Grund für eine stationäre Behandlung vorliegt“, sagt hingegen Verena Clasen, Sprecherin der Ruppiner Kliniken. Das schließe auch eine SARS-CoV-2-Infektion mit geringen oder keinen Symptomen ein. Ein Patient, bei dem eine solche Infektion festgestellt werde, der aber nicht stationär behandelt werden müsse, werde in häusliche Isolation entlassen.

Der Sprecherin zufolge sollen dann die in den entsprechenden Einrichtungen zugrundliegenden Hygienekonzepte eine Verbreitung des Virus verhindern. Die Kliniken selbst würden mittels SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests täglich getestet. „Infizierte werden strikt von anderen Bereichen getrennt und isoliert“, sagt Verena Clasen. Das Klinikpersonal nutze dann den höchsterforderlichen Grad an Schutzausrüstung.

Bisher keine schweren Krankheitsverläufe

Solche Hygienekonzepte gelten auch in den Pflegeeinrichtungen. Deshalb ist es selbst der A & S Nachbarschaftspflege, welche die WG betreut, ein Rätsel, wie sich alle acht Bewohner infizieren konnten. „Wir stehen im ständigen Kontakt mit dem Gesundheitsamt, welches den Ursachen gerade auf den Grund geht“, berichtet Geschäftsführer Alexander Schucany.

Nach wie vor sei nicht geklärt, wo sich der Bewohner infiziert habe. Neben den Bewohnern der WG 3 seien auch Mitarbeiter positiv getestet worden. Mittlerweile herrsche Besuchsstopp, infizierte Mitarbeiter befänden sich in Quarantäne. „Das ist eine Herausforderung für die übrigen Kollegen“, sagt Alexander Schucany. Sie würden nun noch vorsichtiger agieren.

Die Krankenbeobachtung ist dem Geschäftsführer zufolge verstärkt worden. „Glücklicherweise gibt es bisher keine schweren Verläufe der Corona-Erkrankung“, so Alexander Schucany. In der kommenden Woche wisse man sicher mehr. Die A & S Nachbarschaftspflege betreut in Wittstock vier WGs. Neben der WG 3 gibt es laut Alexander Schucany in einer weiteren WG Corona-Infizierte.

Keine Corona-Schutz-Verordnung für WGs

Birgit Enke kritisiert unterdessen die beteiligten Einrichtungen. „Da schiebt man sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu“, sagt sie. Vom Pflegedienst habe bisher noch niemand mit ihr Kontakt aufgenommen. Mit ihrem Fall hat sich die Wittstockerin an die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (Biva) gewandt. Diese verweist darauf, dass die Brandenburger Corona-Schutz-Verordnung weder auf Wohngemeinschaften Bezug nimmt, noch dass es dazu besondere Regelungen gibt. Auch hinsichtlich der Neuaufnahme fänden sich keine einschränkenden Regelungen. „Man muss insofern davon ausgehen, dass kein Verstoß gegen die Verordnungslage gegeben ist, wenn der Bewohner aufgenommen wurde“, heißt es von der Biva.

Ein weiterer Punkt sei die Selbstbestimmtheit der WG. Hier sind laut Biva die Bewohner oder deren Angehörige quasi selbst die Betreiber und in der Beweispflicht, dass sich der Pflegedienst nicht an entsprechende Hygieneregeln gehalten hat.

Von Christian Bark