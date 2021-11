Wittstock/Heiligengrabe

Die Präsenzpflicht an den Schulen in Brandenburg wird ab Montag coronabedingt unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt. Das betrifft die Jahrgangsstufen 1 bis 5 sowie 7 und 8. Einigkeit herrscht in den Schulen in Wittstock und Heiligengrabe über den Umgang mit dieser neuen Regelung. Die MAZ hat nachgefragt.

Am Städtischen Gymnasium in Wittstock sind die Lehrer erleichtert. „Wir sind froh, dass wir nun parallel zum Präsenzunterricht keinen Onlineunterricht anbieten müssen. Da herrschte vorher bei uns eine große Ohnmacht“, sagt Oberstufenkoordinatorin Sylvia Aschenbrenner.

Schüler in Wittstock werden trotz Aussetzen der Präsenzpflicht zum Schulbesuch ermutigt

Die Lehrer haben bereits die Schüler der Klassen 7 und 8 in einem Appell ermutigt, weiterhin in die Schule zu kommen. „Das ist der einzige Weg, um vernünftig zu lernen“, so Aschenbrenner. Und: „Wir sind froh, wenn auch ab Montag möglichst viele Schüler davon Gebrauch machen.“

Über die Logistik des Brandenburger Bildungsministeriums sind Sylvia Aschenbrenner und Silvana Hentschke, stellvertretende Schulleiterin, verwundert. „Wir haben alles Wichtige zuerst am Donnerstag aus den Medien erfahren“, sagt Aschenbrenner. Die offizielle Information aus dem Bildungsministerium folgte erst danach.

Belastungsgrenze bei Lehrern am Gymnasium Wittstock: Keine Zeit für Präsenz- und Onlineunterricht

Schon jetzt ist die Belastungsgrenze bei den Lehrern im Gymnasium erreicht. Alle haben damit zu tun, den aktuellen Lernstoff zu vermitteln. Hinzu kommt der hohe Krankenstand unter den Lehrkräften. Damit würden auch zeitliche Ressourcen fehlen, um weitere digitale Unterrichtsformate vorzubereiten.

Wenngleich laut Bildungsministerium bis Weihnachten nur noch Schulstoff wiederholt werden soll, ist die Schule auch dafür der einzig geeignete Lernort, so Aschenbrenner und Hentschke.

Die Testmoral unter den Schülern ist sehr hoch. „Das übernehmen sie eigenverantwortlich und zuverlässig“, sagt Silvana Hentschke. Nun hofft das Gymnasium auf ausreichend Nachschub an Coronaschnelltests. Dabei verstehen die Lehrer auch die Ängste und Nöte der Eltern. „Auch geimpfte Schüler wollen sich testen“, so Aschenbrenner.

Unterstützung des Bildungsministeriums in Potsdam wird vom Gymnasium Wittstock vermisst

„Befremdlich sehen wir, dass das Bildungsministerium uns nur einmal im Frühjahr FFP2-Masken geliefert hat“, sagt Sylvia Aschenbrenner. Die Schule hätte erwartet, dass die Lehrer zu ihrem eigenen Schutz weitere FFP2-Masken bereitgestellt bekommen.

Die Waldringgrundschule in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Grundschulen in Wittstock und Blumenthal vertrauen Eltern und Schülern beim Präsenzunterricht

Thomas Winter, Schulleiter an der Waldringgrundschule in Wittstock, liegen bislang keine Anfragen zur Abmeldung vom Präsenzunterricht vor: „Ich gehe davon aus, dass die Eltern nur sehr wenig Gebrauch davon machen.“

An der Kleinen Grundschule in Blumenthal beurteilt Schulleiterin Brigitte Herscher die Situation ähnlich wie am Gymnasium in Wittstock. „Uns ist es lieber, wenn alle Schüler auch ab kommende Woche zum Lernen in die Schule kommen, der Unterricht in Gruppen ist immer besser“, so Herscher.

Von Christamaria Ruch