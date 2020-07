Schweinrich

Das Schullandheim in Schweinrich steht seit März ohne Besucher da. Grund sind die Corona-Krise und die Auflagen der Eindämmungs- und Umgangsverordnung zu Covid 19. Sie lassen Aufenthalte dort nicht zu.

„Nach derzeitigem Stand bleibt das Schullandheim trotz finanzieller Einbußen im Zuge der Corona-Krise erhalten“, sagt Alexander von Uleniecki, Pressesprecher beim Landkreis Ostprignitz-Ruppin, auf Nachfrage der MAZ. Der Landkreis ist Träger der Einrichtung.

Ende März sollte wieder die Saison im Schullandheim beginnen – bis heute hat dort niemand übernachtet. Im Normalfall reihen sich bis Mitte Oktober Kita- und Klassenfahrten sowie private Feiern nahtlos aneinander. Die Stornierungen purzelten nun seit März im Akkord. Bis heute verzeichnet Heiko Flörke, seit 2015 Leiter des Schullandheims, täglich bis zu 15 Anrufe: Anfragen oder Stornierungen.

Die Einrichtung existiert seit Mitte der 1990er Jahre, wurde 2000/2001 für zwei Millionen D-Mark komplett saniert und zählt jährlich 3000 Übernachtungen. Die finanziellen Einbußen liegen in dieser Saison schon jetzt im fünfstelligen Bereich.

Betretungsverbot für das Schullandheim in Schweinrich

Im Schullandheim gilt trotz der allgemeinen Corona-Lockerungen weiterhin das Betretungsverbot. Nur mit Anmeldung dürfen Besucher das Gelände betreten. Heiko Flörke und seine beiden Mitarbeiter sehen auch für die kommende Zeit keine Besucher im Schullandheim.

An der Feuerstelle tummeln sich in normalen Zeiten Kinder und Erwachsene. Nun ist Heiko Flörke dort allein auf weiter Flur. Quelle: Christamaria Ruch

Die Flure sind zu schmal

Denn 30 Zentimeter machen dort den Unterschied. Im Bettenhaus mit maximal 30 Plätzen ist der Flure nur 1,2 Meter breit. Dem steht die 1,5-Meter-Abstandsregel gegenüber, die nach wie vor in Brandenburg gilt. „Wegen der zu schmalen Flure kann ich kein Laufwegekonzept erstellen. Ohne einen Impfstoff werden wohl Fußballstadien und Schullandheime die letzten Einrichtungen sein, die irgendwann einmal wieder öffnen“, mutmaßt Heiko Flörke.

Das Zelthaus bietet den Gästen, die auf der Wiese am Schullandheim übernachten, eine Infrastruktur für deren Versorgung. Quelle: Christamaria Ruch

Bettenhaus ist frisch renoviert und wartet auf Gäste

Das Bettenhaus wurde von Oktober vergangenen Jahres bis Mitte Januar dieses Jahres komplett renoviert: neue Fußbodenbeläge, neue Tapeten und Farbe lassen das Objekt erstrahlen. Gut 30. 000 Euro investierte der Landkreis in diese Maßnahme. Flörke führt durch das Haus und sagt: „Niemand hat bisher in den frisch renovierten Räumen übernachtet.“

Das Bettenhaus mit Essenraum ist frisch renoviert, aber niemand war dort bisher zu Gast. Quelle: Christamaria Ruch

Insekten tummeln sich auf der Wiese, wo sonst Zelte stehen

Die Wiese auf dem knapp 1900 Quadratmeter großen Grundstück lässt der Verwaltungsfachangestellte Heiko Flörke jetzt wachsen: „Die Insekten finden somit Nahrung.“ Normalerweise tummeln sich dort bis zu 28 Gäste in ihren Zelten, denn auch diese Zielgruppe ist im Schullandheim willkommen. Die Zeltgäste nutzen das sogenannte Zelthaus mit eigener Küche, Sanitärtrakt und Gruppenraum.

Heiko Flörke unterstützt jetzt das Gesundheitsamt

Heiko Flörke hat nun auch andere Aufgaben. Seit Anfang April ist er für das Gesundheitsamt des Landkreises in der Corona-Datenverarbeitung im Einsatz. Nach einer Schulung zur Kontaktermittlung pflegt er Daten in das System ein. Dies erledigt er vom Schullandheim aus. „Wir verfolgen alle Corona-Kontakte von infizierten Personen zurück“, sagt der 55-Jährige. Und: „Ich habe höchsten Respekt für die Arbeit der Kollegen im Gesundheitsamt.“

Schullandheim ohne Gäste: Heiko Flörke leitet die Einrichtung in Schweinrich. Seit März steht das Haus wegen der Corona-Krise leer. Quelle: Christamaria Ruch

Bundesweit stehen viele Schullandheime in freier Trägerschaft vor dem Aus

Bundesweit gibt es 260 Schullandheime und weitere 2000 Bildungshäuser. Die Mehrzahl ist in freier Trägerschaft und steht vor einem Dilemma. „Dort greift kein Corona-Rettungsschirm, da steht Deutschland vor einem Massensterben der außerschulischen Bildungslandschaft“, sagt Heiko Flörke. Bundesweit hängen in diesem Bereich 50.000 Arbeitsplätze dran.

Brandenburg hat drei Schullandheime in kommunaler Trägerschaft

In Brandenburg gibt es neben der Einrichtung in Schweinrich nur noch zwei weitere Schullandheime in kommunaler Trägerschaft. Insgesamt 14 Häuser sind im Landesverband der Schullandheime in Brandenburg organisiert. „Die Stimmung in der Branche ist schlecht“, sagt Heiko Flörke. Am meisten vermisst er die Kinder, die das Schullandheim sonst bevölkern.

Von Christamaria Ruch