Kapitänswechsel an der Mosaikschule

Wittstock

In der Mosaikschule in Wittstock geht eine Ära zu Ende. Die Schulleiterin Renate Hirsch verlässt nach 25 Jahren die Einrichtung (die MAZ berichtete). Die 65-Jährige wurde am Donnerstagvormittag in den Ruhestand verabschiedet. Dabei reichte sie den Staffelstab an Asami Schulz weiter. Die Lehrerin der Mosaikschule übernimmt zum 1. Februar die Leitungsfunktion und wurde nun zur Schulleiterin ernannt.

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Viele Wegbegleiter und Kooperationspartner folgten der Einladung und kamen zu der Abschiedsfeier in die Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt für geistige Entwicklung. Vertreter des Schulamtes und des Schulträgers, der Werk- und Wohnstätten sowie Partner aus Wittstock gehörten dazu. Schüler und Lehrer der Mosaikschule überraschten die scheidende Schulleiterin mit einem Kulturprogramm.

„25 Jahre steuerte Frau Hirsch unsere Schule wie ein großes Schiff durch Höhen und Tiefen, heute sind wir ein letztes Mal mit ihr als Kapitän unterwegs“, sagte Viola Bessin, die stellvertretende Schulleiterin. Und schon überreichten Schüler Renate Hirsch eine Kapitänsmütze. Lieder, viele Dankesworte und Geschenke folgten.

Staffelstabübergabe: Asami Schulz (l.) übernimmt von Renate Hirsch das Amt der Schulleiterin an der Mosaikschule in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Die neue Schulleiterin Asami Schulz unterrichtet seit 2011 an der Mosaikschule. Die 43-Jährige absolvierte ihr Lehramtsstudium für Sonderpädagogik an der Universität in Rostock. Sie ist Sonderschullehrerin für geistig Behinderte und Lernbehinderte. Nach Stationen in Neustrelitz und Neubrandenburg fand sie zufällig nach Wittstock. „Ich hatte mich im Schulamt erkundigt, und mir wurde die Mosaikschule empfohlen“, erinnert sich Asami Schulz.

Miteinander und Teamgeist

Seit Frühjahr vergangenen Jahres lief das Bewerbungsverfahren für die Schulleiterstelle. Im Dezember stand dann fest, dass Schulz diese Leitungsaufgabe übernimmt. „Ich habe ein starkes Kollegium hinter mir, und hier herrscht eine sehr gute Atmosphäre, deshalb habe ich mich beworben“, sagt sie. Wie ihre Amtsvorgängerin schwört Asami Schulz auf „das gute Miteinander und den Teamgeist in der Schule.“ Das soll auch in Zukunft so bleiben. „Darin sehe ich das Patentrezept für die Führungsaufgaben“, so Asami Schulz.

Ellen Gottschalk (am Mikrofon) führte mit den Schülern zum Abschied ein Kulturprogramm auf. Quelle: Christamaria Ruch

Die neue Schulleiterin möchte das Leitbild der pädagogischen Arbeit ihrer Vorgängerin übernehmen: Jeder Mensch hat das Recht, wertgeschätzt zu werden. „Es geht mir darum, diese Arbeit fortzusetzen, es muss nicht alles neu und anders werden“, sagt Asami Schulz.

Theater, Sport und Basar

Dazu zählt auch das Festhalten an bewährten und traditionellen Höhepunkten, wie Theaterspiel, Sportveranstaltungen, Adventsbasar und dem Präsentationstag am Ende des Schuljahres. Die vorhandenen Konzepte und Strukturen möchte Asami Schulz verfeinern. „Von Vorteil ist die gute Altersstruktur im Kollegium“, sagt sie.

In der Mosaikschule hat sie ihre berufliche Heimat gefunden – das ist ihr zweites Zuhause. „Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben, die Zusammenarbeit mit der stellvertretenden Schulleiterin Viola Bessin und den starken Kollegen, um für die Schüler da zu sein“, sagt Asami Schulz.

Keine Klassenlehrerin mehr

Mit Wehmut hingegen gibt sie jetzt ihre Arbeit als Klassenleiterin ab. „Das ist schade, dass ich nicht mehr so viel Zeit mit den Schülern verbringe.“ Im Schulbetrieb schwört sie auf Humor. „Der gehört zum pädagogischen Alltag, überträgt sich auf die Kinder und Eltern und trägt dazu bei, sich gegenseitig zu verstehen“, sagt sie.

Von Christamaria Ruch