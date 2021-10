„Schwalben willkommen“ steht am Haus von Elsa und Friedhelm Rumpf. Auf dem Hof finden die Zugvögel eine echte Oase. 105 Nester mit Mehlschwalben waren in diesem Sommer belegt. Auch für Rauchschwalben reicht der Platz. Was es noch alles auf dem Grundstück zu entdecken gibt.

Die Mehlschwalben bezogen in diesem Jahr 105 Einzimmerwohnungen. Diese befinden sich in Südlage am 30 Meter langen Schuppen bei Elsa und Friedhelm Rumpf in Klein Haßlow. Quelle: Christamaria Ruch