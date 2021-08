Schweinrich

Der ehemalige Pächter der Schweinricher Badestelle hat die Verantwortung abgegeben, neuer Pächter ist jetzt der Verein „Naturfreunde Blanschen“, welcher auch den gleichnamigen Naturcampingplatz am Dranser See betreibt. Und der will das gleich mal mit einer großen Beachparty am Samstag feiern.

„Ziel ist es, den Badestrand in Schweinrich wieder aufleben zu lassen und somit sind auch im kommenden Jahr mindestens zwei Veranstaltungen vorgesehen“, sagt Vereinsvorstandsmitglied Silvio Becker. Für 2022 plane der Verein zudem, dass ein Imbissstand saisonal die Badegäste mit Essen und Getränken versorgt. Dazu erarbeite er zeitnah mit dem Vorstandsvorsitzenden Nils Emde ein Konzept.

Musiker Karsten "Kasse" Simon rockt am Samstag die Badestelle. Quelle: Christian Bark

Um die Versorgung am Samstag werden sich Wittstocker Unternehmen kümmern. „Es war mir sehr wichtig, unsere regionalen Firmen, die von der Corona-Krise stark betroffen waren, mit einzubinden“, sagt Silvio Becker. Dazu gehöre auch, die Wittstocker Unternehmen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Und so wird das Team vom Stadtkeller Wittstock leckere Cocktails anbieten, das Team vom „Freiraum“ Burger, Bratwurst und Steaks. Für weitere kühle Getränke sorge der Veranstaltungsservice Lutter.

Dorfverein Schweinrich begrüßt neuen Pächter

Um 18 Uhr geht es am Samstag los, von da ab bis 21 Uhr spielt der Wittstocker Sänger und Gitarrist Karsten „Kasse“ Simon. Ab 21 Uhr legt DJ Steffen auf. Das Programm soll alle Altergruppen ansprechen, so auch Silvio Beckers Sohn Ben. Der freut sich vor allem auf die Burger, wie er sagt.

Der Einlass wird über den Zugang zur Badestelle reguliert. Der Eintritt an dem Abend kostet acht Euro. Veranstalter sind der Schweinricher Dorfverein und die Naturfreunde.

„Wir begrüßen das natürlich sehr, dass die Naturfreunde die Badestelle jetzt betreiben und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit“, sagt Schweinrichs Ortsvorsteherin und Vereinsvorsitzende Melanie Brüning-Lederer. Die Naturfreunde werden laut Silvio Becker auch die Pflege der Rasenflächen und Sanitäranlagen übernehmen.

Von Christian Bark