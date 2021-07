Schweinrich: Wer campen will, muss sich online anmelden

Schweinrich

Der Naturcampingplatz am Blanschen bei Schweinrich rüstet sich auf den bevorstehenden Ferien-Besucheransturm. „Wir gehen davon aus, dass es in den nächsten Tagen deutlich voller werden wird“, sagt Nils Emde. Er ist Vorsitzender des Vereins Naturfreunde Blanschen, der den Platz, der der Stadt Wittstock gehört, bewirtschaftet.

Der Grund für die große Nachfrage liegt auf der Hand: Es ist Sommer – und die Pandemie ist noch immer nicht überwunden. Da stehen Urlaub in der Heimat und Camping bei vielen Menschen ganz weit oben auf der Wunschliste.

Eigene Regeln auf dem Platz aufgestellt

Momentan gibt es noch freie Plätze, aber der Verein hat sich bereits auf mehr Besucher eingestellt. So haben sich die Naturfreunde eigene neue Regeln auferlegt: Für die Anzahl der Gäste auf dem Platz gilt nun eine Obergrenze. Zudem können sie nicht wie früher einfach spontan erscheinen.

Wer einen Platz zum Campen am Blanschen belegen möchte, muss zuvor über die Internetseite des Vereins eine ein Reservierungsanfrage stellen. Das hat für die Naturfreunde gleich mehrere Vorteile: „So kann man die Leute schon vorab über die Hygieneregeln informieren“, sagt Nils Emde. Außerdem bekommen die Gastgeber rechtzeitig einen besseren Überblick über die Zahl der Anreisenden. Das verhindert, dass der Platz überfüllt wird und die Abstände nicht mehr eingehalten werden können.

Viel mehr Papierkrieg

Andererseits „haben wir jetzt viel mehr Papierkrieg“, wie Nils Emde sagt. Denn auf dem Platz gelten die drei G’s: genesen, getestet, geimpft. Das müssen die Besucher entsprechend nachweisen, auch die Tagesgäste. Sie müssen einen Impf- oder Testnachweis vorlegen und ein Kontaktverfolgungsformular ausfüllen.

Nils Emde ist Vorsitzender des Vereins Naturfreunde Blanschen bei Schweinrich. Quelle: Björn Wagener

„Früher war am Wochenende mehr Betrieb. Jetzt sind die meisten Camper durchgängig da. Sie bleiben also länger“, sagt er. Die Besucher schätzten vor allem die Ruhe und die Nähe zur Natur.

Man kann sich frei entfalten

So wie Ralf Matthias aus Münster. Er wurde über einen Freund auf den Naturcampingplatz aufmerksam, der dort bereits Dauercamper ist. Das war vor sechs Jahren. „Damals war ich zum ersten Mal hier“, erinnert sich der 32-Jährige.

Jetzt ist er wieder am Blanschen. „Man kann sich hier frei entfalten. Alle sind sehr aufgeschlossen und freundlich“, lobt er. Die Region ist „der Hammer“, um zum Beispiel mit dem Stehpaddel unterwegs zu sein. Das weite Land wirkt entspannend. „Wir sind im Münsterland auch mit vielen Feldern gesegnet, aber das ist hier doch noch etwas anderes.“

Der Naturcampingplatz Blanschen bei Schweinrich. Quelle: Björn Wagener

Nach den ruhigen Tagen am Blanschen – und einem Ausflug zu einem Festival nach Grünefeld – soll es mit der Familie noch nach Frankreich gehen. „Die Kinder wollen Action.“

Tischtennis und Kino

Aber auch am Blanschen sind Veranstaltungen geplant. So findet am Samstag, 17. Juli, ein Tischtennisturnier für die Camper auf dem Platz statt. Es beginnt am Vormittag und wird auf zwei Platten ausgetragen. Es gibt je einen Wettbewerb für Kinder und Erwachsene.

Am Freitag, 23. Juli, findet ein Kinoabend statt. Er beginnt bei Einbruch der Dunkelheit, also etwa um 21.30 Uhr. Ermöglicht wird er in Zusammenarbeit mit dem Kino Astoria in Wittstock.

Auf dem Naturcampingplatz soll demnächst die Abwassergrube erneuert werden, wie Nils Emde sagt. Auch wolle sich der Verein darum kümmern, dass die Badestelle in Schweinrich inklusive der Toiletten sauber gehalten wird.

Von Björn Wagener