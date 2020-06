Schwimmhalle Wittstock öffnet ab 10. August

Wittstock

Die Schwimmhalle in Wittstock wird am Montag, 10. August, wieder eröffnet. Das teilt die Stadt Wittstock in Abstimmung mit Lutz Lange, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Wittenberger Bäder-Gesellschaft mit. Sie ist seit 2006 Pächter der Halle.

Theoretisch wäre es möglich gewesen, die Schwimmhalle bereits ab dem 13. Juni wieder zu öffnen. Die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg hatte im April zwar zunächst den 13. Juli als Öffnungstermin für Hallenbäder anvisiert, zog den Termin Ende Mai aber um einen Monat vor, weil sich die Ansteckungszahlen in der Corona-Krise hoffnungsvoll entwickelten. Diese Vorverlegung „hat unseren Zeitplan komplett durcheinander gebracht“, wie Lange sagt.

Zu nah an den Sommerferien

Dass die Schwimmhalle in Wittstock über den 13. Juni hinweg noch

Lutz Lange, Geschäftsführer der Wittenberger Bäder-Gesellschaft. Quelle: Björn Wagener

weiter geschlossen bleibt, hängt damit zusammen, dass dieser Termin schlicht zu nah am Beginn der Sommerferien am 25. Juni liegt.

Die Sommerferien werden turnusmäßig genutzt, um Wartungsarbeiten in der Schwimmhalle auszuführen. Das heißt, dann würde die Halle ohnehin wieder geschlossen werden. „Uns bliebe nur eine Öffnungszeit von zehn Tagen“, sagt Lutz Lange. Den Betrieb für eine so kurze Zeit zu ermöglichen, sei nicht wirtschaftlich. „Da würde viel Geld verbrannt.“

Das Hochfahren der Halle braucht Zeit

Denn eine Schwimmhalle hoch zu fahren, ist eine langwierige Angelegenheit. „Man braucht zwei Tage zum Befüllen des Beckens und fünf bis sechs Tage zum Erwärmen des Wassers. Zusätzlich braucht es etwa eine Woche für die nötigen Beprobungen des Wassers durch das Gesundheitsamt. Erst wenn von dort grünes Licht zur Wasserqualität kommt – abermals etwa eine Woche später – könne das Bad öffnen.

Die Kosten-Nutzen-Rechnung wäre aus Langes Sicht nicht zu vertreten gewesen. Zumal die Schulen ohnehin noch nicht in die Halle gekommen wären und es ein beheizbares Freibad in Pritzwalk gibt, das als Übergangslösung dienen könne.

Deshalb sollen die Reparatur- und Wartungsarbeiten, die jetzt in der Halle laufen, bis Anfang August durchgezogen werden. Dabei gehe es um die Chlordosierungsanlage und Ausbesserungen von Fugen.

Guter Gesamtzustand

Den Gesamtzustand der Halle bezeichnet Lange als „gut“. Auch wenn Technik und Gebäude etwas in die Jahre gekommen sind, so gebe es dennoch keine Probleme. Um die Schwimmhalle auch in Zukunft in gutem Zustand zu erhalten, wären langfristig aber energetische Sanierungen an der Fensterfront und am Dach empfehlenswert.

„Wir sind dabei, die nächsten Projekte für die Schwimmhalle vorzubereiten. Das wird uns in den kommenden Jahren begleiten“, sagt Bürgermeister Jörg Gehrmann. Dabei werde es auch darum gehen, Fördermittel zu akquirieren. Immerhin werde die Halle durch die Nähe zum künftigen Bildungscampus, der aus der alten Tuchfabrik am Dosseteich hervorgehen soll, noch an Bedeutung gewinnen.

Info Öffnungszeiten der Schwimmhalle ab 10. August: montags: Vereinsschwimmen; dienstags und mittwochs: 15 Uhr bis 20.30 Uhr; donnerstags und freitags: 15 Uhr bis 21.30 Uhr; samstags und sonntags: 9 bis 17 Uhr. Dienstags bis freitags: 11 Uhr bis 12 Uhr: Rentner- und Rehaschwimmen.

Von Björn Wagener