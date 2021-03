Wittstock

Das Schulschwimmen in der Wittstocker Schwimmhalle könnte ab dem 15. April wieder anlaufen. Das stellen Bürgermeister Jörg Gehrmann und Lutz Lange, der geschäftsführende Gesellschafter der Wittenberger Bäder-Gesellschaft, in Aussicht. Sie ist seit 2006 Pächter der Halle.

Schulschwimmen: 15. April wird anvisiert

Gleichzeitig schränkt Lange aber ein: „Wir planen mit dem 15. April, aber wir haben noch keine Freigabe.“ Daher sei nicht auszuschließen, dass sich dieser Termin auch noch etwas nach hinten verschiebt, so Lange.

Zudem betont Jörg Gehrmann (parteilos), dass diese Öffnung dann ausschließlich fürs Schulschwimmen realisiert werde. Denn durch die langen coronabedingten Ausfallzeiten in den Schulen sei es wichtig, endlich wieder ein Angebot für die Schüler zu machen.

Frank Möller Badbetriebsleiter Schwimmhalle in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Damit findet ein Antrag der CDU/FDP-Fraktion der Stadtverordnetenversammlung bereits Berücksichtigung, bevor das Gremium überhaupt dazu abstimmen kann. Denn die Sitzung findet erst am 24. März statt. In dem Antrag fordert die Fraktion, „dafür Sorge zu tragen“, dass Wittstocker Kita- und Schulklassen bei der Hallennutzung bevorzugt werden, sobald das möglich ist.

Großer Nachholbedarf bei den Kindern

Lutz Lange weiß natürlich um den hohen Nachholbedarf bei den Kindern, wenn es ums Schwimmenlernen geht. Deshalb ist er bestrebt, den Schulen so rasch wie möglich ein Angebot zu machen. „Das geschieht in Abstimmung mit den Schulen. Das Ganze ist natürlich freiwillig.“

Obwohl die Schwimmhalle seit dem 2. November 2020 im Lockdown feststeckt, plant Lange bereits für die Zeit, wenn wieder geöffnet werden darf. Und da möchte er neben Zeiten fürs Schulschwimmen auch spezielle Angebote für Kita-Kinder machen. Ihnen könnten Zeiten angeboten werden, die von den Schulen nicht benötigt werden.

An anderen Standorten der Bädergesellschaft wie etwa Wittenberge oder Röbel habe man mit dem regelmäßigen Schwimmen für Kita-Kinder gute Erfahrungen gemacht.

Es braucht Transportlösungen

„Das größte Problem ist dabei immer: Wie kommen die Kinder zu uns?“ Es braucht Transportlösungen. Bisher sei die Schwimmhalle für Kita-Kinder lediglich kurzfristig zur Verfügung gestellt worden, wenn sich das so ergab, sagt Badleiter Frank Möller.

Als sicher gelte schon jetzt, dass noch in diesem Jahr betreuter Reha-Sport in der Schwimmhalle abgehalten werden soll – frühestens allerdings „nach dem Sommer“. Die größte Herausforderung sei in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass der Trainer über eine anspruchsvolle Qualifikation verfügen muss.

Zum 15. April soll die Schwimmhalle in Wittstock wenigstens für den Schulsport wieder genutzt werden können. Quelle: Björn Wagener

Entsprechend ausgebildete Trainer zu finden, sei schwierig. „Das Reha-Schwimmen wäre ein ganz neues Angebot in Wittstock“, so Lutz Lange. Zwar konnten Menschen bisher schon vom Arzt empfohlene Übungen im Wasser machen, aber nicht unter fachlicher Anleitung.

Er geht davon aus, dass die Schwimmhalle in Wittstock stark frequentiert werden wird, wenn das erst wieder erlaubt ist, weil Reisegelegenheiten womöglich noch längst nicht wieder voll ausgeschöpft werden dürfen. „Wir haben trotz Corona im vergangenen Jahr an all unseren Standorten insgesamt rund eine Million Besucher gehabt. Und es gab keinen einzigen Corona-Fall“ so Lutz Lange.

„Wir stehen in den Startlöchern und möchten loslegen“, so Frank Möller.

Von Björn Wagener