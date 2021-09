Wittstock/Heiligengrabe

Es fördert die Konzentrationsfähigkeit, regt Kreativität und Fantasie an und erfordert vorausschauendes Denken. „Außerdem gibt es unendlich viele Möglichkeiten im Schachspiel“, sagte Sebastian Siebrecht. Er ist Schach-Großmeister und will, dass andere Menschen von der Faszination für den Sport ebenfalls ergriffen werden.

Sebastian Siebrecht erklärte Kindern in Blumenthal das Schachspielen. Quelle: Privat

Deshalb hat er vor neun Jahren das Projekt „Faszination Schach“ ins Leben gerufen. Damit ist er in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs, um die Menschen für den Denksport zu begeistern. In diesem Jahr besuchte Sebastian Siebrecht erstmals Brandenburg, und zwar in Wittstock und Heiligengrabe.

Am Donnerstag waren er und sein Team, zu dem auch die Nationalspielerinnen Lara Schulze und Fiona Sieber gehören, im Bürgerhaus Blumenthal sowie in der Nadelbach Grundschule Heiligengrabe zu Gast. „An die 100 Kinder konnten wir dort mit dem Schachspiel vertraut machen“, berichtete der Großmeister.

Schüler in Heiligengrabe hatten Spaß beim Schachspielen. Quelle: Privat

Am Freitag wurde dann der Wittstocker Marktplatz zum Schachfeld. Die Profis luden Passanten und Schulkinder dazu ein, mit ihnen Bauer, Läufer und Co. über das Brett zu bewegen. „Beim Schach geht es darum, alle Figuren zum Einsatz zu bringen und ihre Fähigkeiten zu nutzen“, erklärte Sebastian Siebrecht.

Großes Schachturnier am Wochenende in Wittstock

Davon konnten sich unter anderem zehn Schüler der Waldring Grundschule überzeugen. „Sie wurden auf spielerische Art und Weise an Schach herangeführt“, berichtete Schulleiter Thomas Winter.

Schüler der Waldring-Grundschule besuchten am Freitag die Schachprofis. Quelle: Privat

Er ist außerdem Vorsitzender des Wittstocker Schach-Clubs. Diesem sei es zu verdanken, wie Sebastian Siebrecht erklärte, dass „Faszination Schach“ auch in Städten wie Wittstock stattfinden könne. Und damit nicht genug, der Club und die Stadt laden am Wochenende außerdem zum großen Schachturnier „Ran an den Turm“ in die Wittstocker Stadthalle.

„Es gibt 320 Teilnehmer, darunter internationale Profis. Es ist dieses Jahr wahrscheinlich Ostdeutschlands größtes Schachturnier“, sagte Thomas Winter. Organisiert wird es von Schach-Club-Mitglied Rainer Knöchel. Mit von der Partie sind natürlich auch Sebastian Siebrecht und sein Team. Zuletzt hatte sich das Turnier mit Blick auf die Teilnehmerzahlen jedes Jahr weiterentwickelt, von 40 Teilnehmern in 2013, damals noch im Bürgerhaus Blumenthal, auf nunmehr über 300 in der Stadthalle.

Passanten konnten vorbeischauen und Schach mit den Profis spielen. Quelle: Christian Bark

Der Wittstocker Schach-Club zählt aktuell 34 Mitglieder. Laut Sebastian Siebrecht könnte die Corona-Pandemie die Faszination für Schach noch gefördert haben. „Vor allem online spielen viele Leute. Lara Schulze nimmt hier in Wittstock sogar an einer Onlinemeisterschaft teil“, sagte der Großmeister. Lieber analog mit einem sichtbaren Gegenüber spielt hingegen Thomas Winter, wie er sagte.

Dem Schach-Club ist die Nachwuchsarbeit ebenfalls wichtig. Deshalb organisiert er unter anderem die Schach-AG an der Diesterweg Grundschule. Darüber hinaus können sich interessierte Kinder und Jugendliche immer freitags in der Zeit von 17.30 bis 19 Uhr im Jugendzentrum „Alte Schlosserei“ von Mitgliedern des Schach-Clubs für den Sport begeistern lassen. Von 19 bis 22 Uhr spielen dann die Erwachsenen.

