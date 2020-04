Neue Kinderarztpraxis in Wittstock startet am 4. Mai

Wittstock

Das Warten hat ein Ende: Am Montag, 4. Mai, öffnet Sebastian Wanke seine Kinderarztpraxis in der St.-Marien-Straße 3 in Wittstock. Damit gehören für Eltern und Kinder weite Wege zum Arzt der Vergangenheit an.

Zum Team des promovierten Kinder- und Jugendmediziners Sebastian Wanke gehören Kinderkrankenschwester Sophie Busse und die medizinische Fachangestellte Steffi Sachse. „Wir sind ein junges Team“, sagt der 35-Jährige.

Maskottchen Plattfuß gehört zum Praxisteam

Auch das Praxismaskottchen Plattfuß reiht sich dort ein. Der kleine und fröhliche Kerl trägt eine blaue Latzhose und natürlich Plattfüße. „Das war mein Kuscheltier in der Kindheit“, verrät Sebastian Wanke. Damit gibt er zugleich einen sehr persönlichen Blick in sein Privatleben.

Das Maskottchen der Praxis heißt Plattfuß und sorgt für gute Laune. Quelle: Christamaria Ruch

An vielen Stellen in der Praxis ist Plattfuß zu sehen: Am Tresen in der Anmeldung trägt er das Praxisschild, auf den Türen zu den Behandlungsräumen lacht er die kleinen und großen Patienten an und selbst auf Sebastian Wankes Visitenkarte werden Plattfuß’ Augen vom Stethoskop umrahmt und zaubern ein Lächeln auf das Gesicht. Wenn die jüngsten Patienten den kleinen Plattfuß sehen, lenkt der Sympathieträger hoffentlich schnell vom eigentlichen Praxisbesuch ab.

Seit 2013 eine eigene Praxis im Blick

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Brandenburg erteilte Ende vergangenen Jahres grünes Licht für diese Praxis. Seit 2013 verfolgte Sebastian Wanke das Ziel einer eigenen Praxis: „Da kann ich selbstbestimmt als Arzt arbeiten. Endlich geht es los! Ich freue mich, die Leute hier kennenzulernen.“

Die Kinderarztpraxis befindet sich im Erdgeschoss in der St.-Marien-Straße 3 in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Denn in den vergangenen Wochen bestimmten vor allem die Auswahl der Farben, Dekore und Möbel für die Praxis seinen Alltag. Beim Rundgang durch die Räume fallen die bunten, aber zugleich dezenten Farben auf. Die Möbel sind kindgerecht funktional.

Wegen Corona vor dem Praxisbesuch einen Termin vereinbaren

Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Gefahr steht der Start in der Kinderarztpraxis unter neuen Vorzeichen. „Jeder, der in die Praxis kommt, muss vorher telefonisch einen Termin vereinbaren“, sagt Sebastian Wanke. Ebenso gilt, dass nur ein Elternteil mit dem kranken Kind die Praxis betreten darf. „Die Corona-Pandemie zwingt uns, den Ablauf der Patientenaufnahme und -behandlung deutlich zu strukturieren“, bittet der Arzt um Verständnis.

Traumberuf: Kinderarzt

Sebastian Wanke stammt aus Schönebeck in der Prignitz, studierte Medizin in Greifswald und arbeitete in Kliniken in Rostock, Güstrow, Waren und Neuruppin. Seine Facharztausbildung beendete er im Sommer vergangenen Jahres an den Ruppiner Kliniken. Kinderarzt ist sein Traumberuf.

Junges Team wächst zusammen

„Wir fangen als Team bei Null an und müssen zusammenwachsen und noch einiges lernen“, sagt er. Das ist zugleich von Vorteil, denn es gibt noch keine Gewohnheiten. Mit der 23-jährigen Sophie Busse und der 30-jährigen Steffi Sachse hat Sebastian Wanke erfahrenes Fachpersonal an seiner Seite.

Kinderkrankenschwester und medizinische Fachangestellte

Sophie Busse hat in den Ruppiner Kliniken ihre Ausbildung zur Kinderkrankenschwester absolviert und die ersten Berufsjahre dort gearbeitet. „Ich wollte aus dem Schichtdienst raus“, begründet sie ihren Wechsel. Zugleich freut sie sich, „in der neuen Praxis alles mit aufzubauen.“

Für Ablenkung beim Arztbesuch sorgen auch die vielen kindgerechten Details an den Wänden. Quelle: Christamaria Ruch

Steffi Sachse absolvierte ihre Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten in der Kinderarztpraxis Silvia Gertz in Wittstock und arbeitete dann in Pritzwalk. „Patienten von der ersten Spritze an zu begleiten, ist sehr schön“, sagt sie.

Eröffnungsfeier muss warten

Eine offizielle Eröffnungsfeier ist wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich. „Das einzige Manko ist, dass ich die Einladungskarten für die Praxiseröffnung fertig habe, aber noch kein Datum für die Feier eintragen kann“, sagt Sebastian Wanke.

Die Kinderarztpraxis in der St.-Marien-Straße 3 in Wittstock öffnet am Montag, 4. Mai. Die Sprechzeiten sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Dienstags von 8 bis 12 Uhr wird ausschließlich eine Babysprechstunde abgehalten. Die Praxis ist ab Eröffnung telefonisch unter 03394/4245633 zu erreichen.

Von Christamaria Ruch