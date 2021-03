Wulfersdorf

Kinder, aufgepasst: Auf dem Spielplatz Am Sandberg in Wulfersdorf entsteht zurzeit eine Attraktion, die zumindest in den umliegenden Dörfern einzigartig ist. Es geht um eine Seilbahn. Klingt ein wenig nach Winterurlaub, aber dieses Exemplar macht zu jeder Jahreszeit Spaß. Das Ganze besteht aus zwei Halterungen am Anfangs- und Endpunkt. Beide Gestelle sind etwa vier Meter hoch und stehen 30 Meter voneinander entfernt. Das Gefälle beträgt 90 Zentimeter.

„Da müssen wir uns an Richtlinien halten, damit die Bahn nicht zu schnell wird“, sagt Ortsbeirat Thomas Kurschat. Gemeinsam mit Christian Fischer stellte er am Freitag die Fundamente für die beiden Gestelle her – und lobt die „perfekte Bauberatung“ von Heiko Gädke vom gleichnamigen Grünanlagenservice, der aber auch Fachmann für Spielgeräte ist.

Auf Gummitellern dem Ziel entgegen

Die Seilbahn soll vor allem etwas ältere Kinder ansprechen. Sie bekommt noch eine Rampe sowie

Zwischen diesen beiden Trägergestellen wird die Seilbahn laufen. Quelle: Björn Wagener

natürlich ein Seil, an dem Sitze in Form von Gummitellern befestigt sind. Wer darauf Platz nimmt, kann schon im nächsten Moment von einer Seite zur anderen sausen. Wann das zum ersten Mal möglich sein wird, ist noch nicht genau absehbar. „Auf jeden Fall aber erst nach Ostern. Der Beton soll ja auch aushärten“, sagt Christian Fischer. Außerdem komme es auch darauf an, wie die Arbeiten zeitlich einzurichten sind.

Denn der Spielplatz für die Kinder ist zunächst einmal ein freiwilliger Arbeitsplatz für die

Blick über den Spielplatz Am Sandberg in Wulfersdorf. Quelle: Björn Wagener

erwachsenen Helfer. Und deren Fleiß und Ausdauer ist dem weitläufigen Areal Am Sandberg anzusehen. Es gibt eine große und eine kleine Rutsche; einen „Fuchsbau“; ein Trampolin; einen großen Sandkasten, an dem auch ein Sonnensegel befestigt werden kann; Federtiere, flexible Fußballtore; Sitzbänke. Demnächst sollen noch eine Doppelschaukel und eine Wippe folgen. Der Standplatz ist bereits mit Flatterband abgegrenzt, weil Erdarbeiten schon begonnen wurden.

Fast alles aus eigener Kraft

Wie viel Geld hier insgesamt investiert wurde und wird, ist kaum mehr auszumachen. Denn die Vorarbeiten, aber auch das Aufstellen und Installieren geschehe nahezu komplett in Eigenleistung von Wulfersdorfern. „Mit Firmen wäre das niemals zu bezahlen“, sagt Fischer. Allein die Seilbahn habe 6000 Euro gekostet. Finanziert werde das Ganze mit Hilfe von Sponsoren und Fördergeldern.

Den Fördermitteln auf der Spur

„Unsere Ortsvorsteherin Tina Kreißl ist unermüdlich, wenn es darum geht, Fördergelder zu

Hier werden noch weitere Spielgeräte aufgestellt. Quelle: Björn Wagener

akquirieren. Das ist mit viel Aufwand verbunden – so sorgt sie dafür, dass wir hier immer was zu tun haben“, schmunzelt Thomas Kurschat. Tina Kreißl selbst dankt – neben den Helfern, die das alles praktisch umsetzen – vor allem auch Heidrun Lück, die sie bei den Antragstellungen unterstützt.

Wenn die neue Seilbahn erst zum Laufen gebracht wurde, sind sich Thomas Kurschat und Christian Fischer sicher, dass sie bei den Kindern gut ankommen wird. Schon jetzt tummelten sich auf dem großen Platz oft viele Kinder, mitunter auch aus Nachbardörfern. Vor allem, wenn die Sonne scheint, locken die vielen bunten Spiel-Spaß-Angebote. Das Abstandhalten ist dabei kein Problem.

Von Björn Wagener