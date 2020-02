Selbsthilfegruppe in Wittstock - So ist das Leben an der Seite eines Alkoholikers

Nach dem Tod seiner Partnerin tröstet sich der Mann mit Alkohol und wird abhängig. Eine Verwandte möchte dem Suchtkranken helfen – und scheitert immer wieder. Sie sucht den Austausch mit Angehörigen weiterer Suchtkranker. Die Chancen stehen gut.