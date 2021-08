Sewekow

Die monatlichen Kaffeenachmittage in geselliger Runde in einer der Gaststätten im Dorf haben den Sewekower Senioren gefehlt. „Das letzte Treffen muss in der Weihnachtszeit 2019 gewesen sein“, sagte Heidi Schäfer, Vorsitzende des Sewekower Heimatvereins, der die Zusammenkünfte regelmäßig organisiert.

Heidi Schäfer begrüßte die Senioren. Quelle: Christian Bark

„Nach unserer Impfung haben wir nur darauf gewartet, dass es endlich wieder losgehen kann“, sagte etwa Gustav Batereau. „Wir sind froh, dass die Veranstaltungsreihe wieder reaktiviert wurde und dass wir so gut durch die Pandemie gekommen sind“, sagte Irmgard Schäfer.

Eine Änderung gibt es allerdings in der Veranstaltungsreihe, wie Heidi Schäfer informierte. Statt jeden ersten Mittwoch im Monat finden die Treffen jetzt jeden dritten Mittwoch im Monat statt. Das Prinzip, dass sich unter dem Motto „Mein unbekannter Nachbar“ Persönlichkeiten aus Sewekow und Umgebung vorstellen, bleibt sehr zur Freude der Senioren erhalten.

Die Senioren freuten sich, endlich mal wieder zusammenkommen zu können. Quelle: Christian Bark

Diesmal stellten sich Lydia und Sabine Dornbrach vor, die kürzlich am Grundlossee die Gaststätte „Zum Fischstüble“ eröffnet haben. Die beiden Frauen, die aus Lörrach in Baden-Württemberg stammen, hatten die Senioren in ihr Lokal eingeladen und Kuchen eine leckere Räucherfischplatte spendiert.

Nachdem sie sich 2016 nach einem Urlaub in die Mecklenburgische Seenplatte verliebt hatten, seien sie im Folgejahr in die Region umgezogen. 2018 übernahm das Paar zunächst das Lokal „Fischerhütte“ in Sietow, 2020 die Gaststätte „Seerose“ in Buchholz. Nach den beiden Enttäuschungen besannen sie sich der seit Jahren leerstehenden Gaststätte am Grundlossee, die sie im Juni dieses Jahres nun als „Fischstüble“ eröffneten.

Das „Fischstüble“ in Sewekow bleibt ganzjährig geöffnet

Der Name ist Programm, denn neben Fischspezialitäten gibt es auch Gerichte aus der badischen Heimat der beiden Frauen, etwa badischen Wurstsalat und Spätzle. „Wir wollen ganzjährig geöffnet haben, im Herbst bieten wir dann eine fleischlastigere Karte an“, sagte Sabine Dornbrach.

In Sewekow fühlt sich das Paar nunmehr zuhause angekommen. Demnächst will es von Mirow in den Ort ziehen, um so näher am Lokal zu wohnen und Teil der Dorfgemeinschaft zu werden.

Annette Hojczyk stellte "Clever Altern" vor. Quelle: Christian Bark

Noch bis Oktober ist das „Fischstüble“ dienstags bis freitags ab 17 Uhr, samstags von 12 bis 14 Uhr und dann ab 17 Uhr sowie sonntags von 12 bis 14 Uhr und 17 bis 20 Uhr geöffnet. Lydia und Sabine Dornbrach betreiben das Lokal allein, suchen aber noch eine Reinigungshilfe.

Am Mittwoch, 15. September, treffen sich die Senioren dann im Seehotel Ichlim. Dann werden sich die Neusewekower Annette Hojczyk und ihr Mann vorstellen. Sie hatte bereits am Mittwoch über das Projekt „Clever Altern“ informiert, bei dem sie mitarbeitet.

Von Christian Bark