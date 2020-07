Senioren testen Tablets in Wittstock

Wittstock

Acht Wochen lang testet in Wittstock eine Gruppe Senioren Tablets und Smartphones. Wie kommen sie mit der Handhabung klar? Was funktioniert gut? Wo gibt es Probleme? All das sollte nach den ersten rund zwei Wochen bei einem Treffen im Quartierstreff der Volkssolidarität (VS) in der Clara-Zetkin-Straße besprochen werden. Gemeinsam mit Erika Jeske von der VS kam es zu einem Erfahrungsaustausch.

Spiele ausprobiert

So sollten zunächst einmal Spiele ausprobiert werden. Das klappte offenbar gut. Auch wenn es noch einige Fragen gab – etwa wie man das erreichte Level wieder auf Anfang zurücksetzen kann oder wie zu verhindern ist, dass sich der Bildschirm beim Drehen des Gerätes mitdreht. Erika Jeske erklärte den Teilnehmern, wo man wischen und drücken muss, um das Gewünschte zu erreichen. Außerdem ging es unter anderem ums Herunterladen von Apps, das Bereinigen des Speichers oder darum, wie man Mediatheken oder Podcasts nutzen kann. Wem das nicht gleich gelang, dem stand Erika Jeske zur Seite.

Der Tablet-Test ist ein weiterer Schritt auf dem Weg der Senioren Erfahrungen in der digitalen Welt zu sammeln und sich um Umgang mit den Endgeräten zu üben. Für Quartiersmanagerin Lissy Boost ist das in wichtiger Baustein im Freizeitangebot des Quartierstreffs. Deshalb werden auch weiterhin Digitalpaten gesucht, die Senioren anleiten können.

Riesige Nachfrage nach Kursen

Jürgen Paul tut das schon seit Herbst vergangenen Jahres. Sein Fazit: „Die Nachfrage ist so groß, dass wir sie gar nicht decken können. Ich habe mit einer kleinen Gruppe von sechs, sieben Leuten begonnen. Jetzt gibt es schon zwei Gruppen, mit denen ich an die Kapazitätsgrenzen stoße.“ Dabei glaubt Jürgen Paul zu wissen, was das Problem für viele ältere Leute im Umgang mit Smartphone oder Tablet ist: „Meist es doch so: Die Oma fragt den Enkel. Und der zeigt ihr dann: Da drückst du hier und wischst da, machst dieses und jenes – mit der letztlichen Erkenntnis: ’So, Oma, jetzt weißt du ja, wie es geht und kannst das alles selber machen’.“ Beim ersten eigenen Versuch aber klappt es dann nicht, und Oma oder Opa lassen das Gerät links liegen.

Den Teilnehmern Mut machen

„Ich will den Teilnehmern Mut machen und ihnen die Angst oder Skepsis davor nehmen“, sagt Jürgen Paul, der übrigens selbst nie einen Computerkurs belegt hat. Im September soll es mit den lehrreichen Runden, die jetzt coronabedingt pausieren, weitergehen. „Das macht mir einfach Spaß, und ich habe die Zeit dazu“, sagt Jürgen Paul über seine ehrenamtliche Tätigkeit.

Margarethe Ulmer aus Meyenburg ist froh, in die Smartphonegruppe von Jürgen Paul eingestiegen zu sein. Vor Corona kam sie jede Woche zusammen, und dann gab es immer etwas Neues oder Fragen wurden geklärt.

Spaß an Foto-Collagen

Viel Spaß macht es ihr, Foto-Collagen auf dem Handy zu erstellen, die sie auch gern präsentiert. Das Scannen eines QR-Codes oder Verschicken von digitalen Glückwunschkarten sind ebenfalls keine Hürden mehr für sie. Inzwischen hat Margarethe Ulmer längst die Vorteile zu schätzen gelernt, die ein Smartphone bietet, unter anderem auch beim Kontakthalten mit der Familie. Die Auffassung, dass man alles, was man im Umgang mit dem schlauen Telefon wissen muss, einfach bei der Bedienung von selbst lernt, stimme nicht unbedingt. In der Gruppe sei es wesentlich einfacher, die Technik für sich zu entdecken.

Die Gruppe der Tablet-Tester ist bunt zusammengewürfelt und besteht nicht nur aus Teilnehmern der Smartphone-Gruppe. „Man muss sich die Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen“, sagt Detlef Zehe. Und auch Christa Zietek ist dabei, sich die digitale Welt zu erschließen. Am 12. August kommen die Tablet Tester das nächste Mal zusammen.

