Senioren in der Corona-Krise - Seniorenheime in Heiligengrabe und Wittstock: Flickenteppich beim Besuch in der Corona-Krise

Keine Besuche. Keine Spaziergänge. Keine Aussicht auf Besserung. Das war die Situation im Frühjahr in vielen Seniorenheimen. Die MAZ hat jetzt eine Umfrage zum Besuch in Senioreneinrichtungen in Heiligengrabe und Wittstock gemacht – so sehen die neuen Regelungen aus.