Sewekow

Mitten im Wald zwischen Sewekow und Zempow lag einst der kleine Wohnplatz Muckendorf. Heute ist nichts mehr davon zu sehen, dass hier einst Menschen lebten.

Am vergangenen Sonntag nahmen einige Interessierte aus Sewekow, Wittstock und Zempow den beschwerlichen Weg dorthin auf sich. Die Bedingungen hätten kaum schwieriger sein können. Strömender Regen machte die Anfahrt über einen schlammigen Waldweg zu einem kleinen Abenteuer.

„Dorf, wo Mücken vorkommen“

Unter einer mächtigen alten Linde versammelten sich die Teilnehmer zu einem Austausch rund um das einstige Muckendorf, das auf einem Teil der wüsten Feldmark von Raderang lag, die später in die Feldmark von Sewekow aufging. Nur die Linde zeugt bis heute von dem früheren kleinen Wohnort.

Muckendorf existierte nur kurz, wie Heidi Schäfer vom Heimatverein Sewekow sagte. Erstmals erwähnt worden sei es 1848 unter dem Namen „Mückendorf“ und „Dorf, wo Mücken vorkommen“ als ein sogenanntes Vorwerk – also eine Art kleiner Gutshof.

„Sicher ist, dass hier Gebäude standen“, sagte Heidi Schäfer. Vermutungen, dass sich an dieser Stelle eine Glashütte befunden haben könnte, hätten sich hingegen nicht bestätigt. Es gebe keine Funde, die das belegen würden. Als wahrscheinlicher gelte, dass sich hier eine Köhlerei oder Schäferei befunden haben könnte, sagte Heidi Schäfer, die sich dazu mit Antje Zeiger, der Leiterin der Museen Alte Bischofsburg in Wittstock, abgestimmt hatte. Das Museum habe die Recherchen rund um Muckendorf stark unterstützt. „Es ist eine Sammlung von Indizien“, sagt sie. Jedoch sei Muckendorf auf zwei Karten verzeichnet. Dass die Linde tatsächlich auf das Vorwerk hinweist, ist aus Antje Zeigers Sicht sehr wahrscheinlich. Denn diese Baumart pflanzte man früher häufig in der Nähe menschlicher Siedlungen.

Heidi Schäfer und Wilhelm Schäkel Senior aus Zempow gaben den Zuhörern bereitwillig Auskunft über das verschwundene Muckendorf. Der einstige Wohnplatz bleibt ein Rätsel für Archäologen. Quelle: Björn Wagener

Adlige Besitzer – Verwaltung von Mecklenburg aus

Bereits 1850 sei Muckendorf von der Adelsfamilie Schaumburg-Lippe erworben und fortan von Mecklenburg aus verwaltet worden. In einem Ortsverzeichnis von Brandenburg sei Muckendorf 1908 das letzte Mal erwähnt worden, sagte Heidi Schäfer am Sonntag.

Dass man sich jetzt überhaupt an Muckendorf erinnert, ist Silke Wandt aus Zempow zu verdanken. „Sie hatte in tiefsten Corona-Zeiten eine wunderschöne, märchenhafte Linde im Wald bei Zempow entdeckt“, berichtete Heidi Schäfer. „Die Linde strahlt eine alte ehrwürdige Aura aus“, schreibt Silke Wandt in der „Dorfzeitung“ unter der Überschrift „Die Muckendorfer Linde“. Das Blättchen erscheint in Buschhof, Schwarz und Zempow.

Als Heidi Schäfer von der Linde erfuhr, waren sich beide Frauen zunächst uneins darüber, ob der Baum auf Zempower oder Sewekower Gemarkung steht. Inzwischen ist klar: Es ist die Sewekower Gemarkung.

Bei ihren weiteren Nachforschungen stießen sie auf die Geschichte von Muckendorf. Es habe sich herausgestellt, dass dieser Ort jedoch nicht zu den verlassenen wüsten Feldmarken der untergegangenen Dörfer aus der Zeit der Gründung des Mönchshofes Dranse gehört.

Einstiges Muckendorf bleibt ein Rätsel für Archäologen

Aus wie vielen Häusern Muckendorf einst bestand, welche Funktion es hatte und warum es aufgegeben wurde, könne man nur erahnen. Womöglich gab es entweder ein größeres oder mehrere kleinere Wohnhäuser. Davon zeugten Mauersteinfunde, so Heidi Schäfer.

Unter der alten Linde teilte Wilhelm Schäkel Senior aus Zempow beim Treffen am vergangenen Sonntag zudem sein Wissen über die wüste Feldmark Raderang.

Treffen bei Kaffee und Kuchen sowie strömendem Regen im Wald zwischen Swekow und Zempow. Dort lag einst der längst verschwundene Wohnplatz Muckendorf. Quelle: Björn Wagener

Aufgrund der äußerst widrigen Wetterbedingungen wäre das Treffen an der Linde beinahe buchstäblich ins Wasser gefallen. „Aber das wollten wir unbedingt vermeiden. Wer weiß, was bei weiter steigenden Inzidenzen künftig noch möglich sein wird.“

Außerdem waren die Vorbereitungen getroffen, die Kuchen gebacken. So packten die Teilnehmer wacker mit an, um ein paar Meter weiter eine kleine Überdachung aufzubauen und darunter Kaffee und Kuchen anzubieten. Das Ganze fand mit Zustimmung des Waldbesitzers statt.

