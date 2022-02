Obstbäume in Form bringen und richtig pflegen. Darum ging es bei einem Schnittkurs für Einsteiger in Sewekow. Der Heimatverein des Ortes und der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land arbeiteten dabei Hand in Hand. Mit dem Obstbaumwart Marc Marquardt hatten die Veranstalter ein Ass im Ärmel.