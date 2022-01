Ein Brand am 20. November 2021 zerstörte auf dem Campingplatz „Am Glambecksee“ einen Gebäudekomplex. Doch aufgeben kommt für Eigentümer Erhard Lange nicht in Frage. Er nimmt bereits erste Buchungen für die neue Saison entgegen. So sehen die Pläne für den Wiederaufbau aus.