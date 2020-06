Sewekow

Die Ortsschilder in Sewekow dürfen mit dem niederdeutschen Namenszug „Sävko“ versehen werden. Dem haben die Wittstocker Stadtverordneten auf ihrer jüngsten Sitzung am Mittwochabend zugestimmt.

Damit kann nun umgesetzt werden, was der Ortsbeirat Sewekow bereits in seiner Sitzung am 21. November vergangenen Jahres beantragt hatte: die zweisprachige Beschriftung seiner Ortstafeln auf Hoch- und Niederdeutsch. Als Grundlage dafür wurde ein seinerzeit nur im Entwurf vorliegender Erlass zur zweisprachig deutsch-niederdeutschen Beschriftung von Verkehrszeichen im Land Brandenburg hergenommen.

Anzeige

Erlass pro Plattdeutsch in Kraft

Dieser Entwurf sei inzwischen als Erlass in Kraft getreten. Das wurde auf der Sitzung am Mittwoch mitgeteilt, nachdem Angelika Noack danach gefragt hatte.

Weitere MAZ+ Artikel

Mit der Möglichkeit Ortsschilder in dieser Art zweisprachig auszustatten, werde dem Projekt des Vereins für Niederdeutsch im Land Brandenburg „zur Sichtbarmachung der niederdeutschen Sprache in der Uckermark, der Prignitz, dem Fläming und dem Havelland entsprochen“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Großes Engagement fürs Niederdeutsche

In Sewekow wird seit Jahrzehnten die niederdeutsche Sprache besonders gepflegt. Seit 1995 machen dort niederdeutsche Sprecher aus verschiedenen Ortsteilen in der Arbeitsgemeinschaft „Freunde der niederdeutschen Sprache“ auf die Bedeutung des Plattdeutschen aufmerksam. Seit 2001 werden in Sewekow niederdeutsche Gottesdienste abgehalten und Exponate im Bauernmuseum Nöhmke in hoch- und niederdeutscher Sprache präsentiert. Seit 2008 werden in der „Kinnerschool“ in Sewekow Kinder aus dem Dorf und Nachbarortsteilen spielerisch an die plattdeutsche Sprache herangeführt. Ebenfalls 2008 kam es in Wittstock zur Gründung der Initiative zur Rettung der niederdeutschen Sprache und Kultur. Sie mündete 2014 in der Gründung des Vereins für Niederdeutsch im Land Brandenburg in Wittstock.

Schreibweise des Namens überprüft

Letzterer prüfte denn auch die korrekte niederdeutsche Schreibweise des Ortsnamens als „Sävko“.

Wann die Ortsschilder entsprechend verändert werden, ist offen. Laut Ortsvorsteher Martin Schäfer seien die neuen Schilder noch nicht vorhanden. Die Kosten für die Ortstafeln mit dem Schriftzug „Sävko“ übernimmt die Stadt Wittstock.

Von Björn Wagener