Sewekow

Seit Herbst vergangenen Jahres zieren zwei Geschwindigkeitsmesstafeln in Sewekow das Ortsbild. Eine hinter dem Ortseingang aus Richtung Berlichen kommend und eine aus Richtung Ichlim kommend. Die Tafeln sollen Raser, aber insbesondere den Schwerlastverkehr, an ein gemäßigteres Tempo erinnern.

Die Tafeln waren auf Initiative des Ortsbeirats angeschafft worden, wobei die Kosten zwischen der Stadt Wittstock und dem Ortsteil aufgeteilt worden sind. Soll heißen, dass Sewekow nur eine der beiden Messtafel bezahlen musste. Dafür war der Ortsbeirat jüngst bei der Bevölkerung sammeln gegangen. „Es hatten auch viele Sewekower etwas gegeben, die nicht direkt an der Ortsdurchfahrt wohnen“, berichtete Ortsvorsteher Martin Schäfer auf der letzten Ortsbeiratssitzung.

Der Ortsbeirat informierte über Veranstaltungen 2022. Quelle: Christian Bark

Letztlich waren 2795 Euro zusammengekommen. „Wir hätten aber nur 2360 gebraucht“, so Martin Schäfer. Die übrigen 435 Euro sollen deshalb dem Sewekower Heimatverein zugutekommen. Und zwar zweckgebunden für die Rekonstruktion des Spielplatzes auf dem Brink.

Messerwerte sollen ausgewertet werden

Der Ortsbeirat bedankte sich noch einmal bei allen Spendern und informierte darüber, was mit den Messergebnissen der Tafeln geschehen soll. „Die wird Kay-Michael Thonack dann regelmäßig auslesen und wir wollen das mit den entsprechenden Behörden auswerten“, sagte Martin Schäfer.

Neu installierte Tempoanzeige an der Ortsdurchfahrt in Sewekow. Quelle: Björn Wagener

Ein neues Gerät auf dem besagten Spielplatz am Brink soll übrigens am 30. April eingeweiht und dazu ein Kinderfest, verbunden mit dem Aufstellen des Maibaums, gefeiert werden. Am 1. Mai folge der traditionelle Trödelmarkt am Brink vor der Max-Schmeling-Halle.

Vorher wollen die Sewekower am 9. April ihren diesjährigen Frühjahrsputz durchführen, wie der Ortsbeirat mitteilte. Zuvor soll ein Saisonauftakt mit den lokalen Touristikern und Gastronomen stattfinden. Beim Wittstocker Einheitsfest der Ortsteile am 3. Oktober, das diesmal in Fretzdorf stattfindet, will sich Sewekow ebenfalls präsentieren, wie es hieß.

Von Christian Bark