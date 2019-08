Wittstock

Die Sicherheitspartner der Polizei in den Bereichen Waldring und am Stahl-Sportplatz in Wittstock sind am Donnerstagnachmittag im Rathaus mit Ehrenurkunden von Innenminister Karl-Heinz Schröter für ihr „bürgerschaftliches Engagement für Ordnung und Sicherheit im Rahmen der kommunalen Kriminalpräventi...