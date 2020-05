Poetin aus Maulbeerwalde gibt ersten Gedichtband heraus

Was man so hört

Wovon hast du gehört? Von wem hast du’s gelesen?Kannst du deuten all die Zeichen?Kannst du schreiten, ohne abzuweichen?Wirst du lügen oder ehrlich sein?Lässt du mich los, oder bin ich dein?Siehst du es in großen schönen Augen, die dich voller Vertrau’n anschauen?Sag, was siehst du darin? Leuchten, lachen oder weinen sie?

Der Gedichtband ist im Books on Demand Verlag erschienen und kostet 14,99 Euro.

ISBN: 9783750471702