Wittstock

„Davor hatte ich früher immer mal Angst gehabt, dass bei uns eine Lesung stattfindet und keiner kommt“, sagte Wittstocks Bibliotheks- und Kulturamtsleiterin Georgia Arndt am Sonntagabend. Da fand nämlich eine solche erste Lesung ohne Publikum statt, allerdings war das durchaus geplant. Wegen des Corona-Lockdowns können keine Veranstaltungen in der Einrichtung vor Publikum stattfinden, wohl aber via Livestream gesendet werden.

Georgia Arndt begrüßte die Zuschauer. Quelle: Christian Bark

Und so las Autorin Silke Huber aus Maulbeerwalde am Sonntag über eine Schalte des Videokonferenzprogramms „Zoom“ für das Publikum, das daheim an seinen Bildschirmen saß. Viele der Zuschauer kannte Silke Huber persönlich, sie kamen auch aus Österreich und sogar aus Paraguay. „Die ganze Welt trifft sich so also in Wittstock“, sagte Georgia Arndt.

Silke Huber hatte bereits Lesungen via Livestream gehalten, etwa im Wittstocker Buchladen „Bücherquelle“ zu ihrem neuen Kinderbuch. „Es ist trotzdem etwas anderes, als wenn man vor Publikum sitzt und dessen Reaktionen direkt mitbekommt“, sagte die Autorin.

Links: Silke Hubers aktueller Gedichtband, Rechts: der Dummy für den neuen Erzählband. Quelle: Christian Bark

Im „Grünen Salon“ der Bibliothek las sie aus ihrer Erzählung „Anfang oder Ende“. Die Geschichte war anlässlich eines gleichlautenden Wettbewerbs entstanden. Sie thematisiert die Gefühlswelt einer schwangeren Frau, deren Großmutter gerade im Sterben liegt.

„Im Wettbewerb hatten wir maximal 2000 Zeichen schreiben dürfen“, berichtete Silke Huber. Weil sie noch so viel mehr zu erzählen habe, soll aus der Geschichte nun noch mehr werden.

Video ist auf Youtube zu finden

Grundgerüst dafür ist das Gedicht „Jetzt gehst Du“ aus Silke Hubers 2020 erschienenen Gedichtband „Gefühle, die Gedichte schreiben“. „Mit Geschichten, die um die Gedichte herumgestrickt sind, will ich Poesie noch greifbarer machen“, sagte die 34-Jährige.

Denn Gedichte hätten oft noch den Makel, dass man sie in der Schule hatte auswendig lernen müssen. Dabei sei es so schön, Gedichte zu schreiben und zu lesen. Und so tauchte in der Geschichte auch „Jetzt gehst Du“ auf.

Uta Köhn zeichnete die Lesung für Youtube auf. Quelle: Christian Bark

Insgesamt soll ein ganzer Band mit Erzählungen und Gedichte entstehen. „Wann er fertig wird, weiß ich noch nicht“, informierte Silke Huber. Die, wie sie sich selbst nannte, Autorin, Dichterin und Seelentexterin findet beim Schreiben zu sich selbst.

„Dabei kann ich mehr und mehr ich sein“, erklärte Silke Huber. Sie finde die Worte für die Seele, verarbeite mit den Texten aber auch selbst Erlebtes. Die Geschichte mit der Großmutter war übrigens nicht biografisch, wie die Autorin betonte.

Die fast einstündige Lesung war ein Novum in der Bibliothek. „Eigentlich möchten wir die Leute ja lieber herlocken“, sagte Georgia Arndt. Gleichzeitig will sich die Einrichtung verstärkt auf digitalen Kanälen präsentieren. Beispielsweise auf der Videoplattform Youtube.

Dort befinden sich unter anderem Podcasts zu Buchempfehlungen. „Wir planen aber auch kurze Vorstellungsclips zu den einzelnen Bibliotheksbereichen und Tutorials“, kündigte Uta Köhn vom Bibliotheksförderverein „Lesewelt Wittstock“ an.

Sie hatte die Veranstaltung am Sonntag in Ausschnitten mitgefilmt. Das Video ist auf dem Youtubekanal „Bibliothek im Kontor“ zu sehen. Finanziert wurde die Veranstaltung durch den Brandenburgischen Literaturrat aus Mitteln des Potsdamer Kulturministeriums.

Von Christian Bark