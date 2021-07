Blumenthal

Wie die Profis zücken die vier Damen ihre Smartphones, klappen sie auf und wischen sich durch die digitale Welt. Ein Piepton kündigt hier den Eingang einer Nachricht an, dort klingelt ein anderes Gerät und schließlich trudelt die Videobotschaft einer Kursbesucherin ein.

Wie beim Schwimmkurs bewegen sich die Damen zwischen 67 und 82 aus Blumenthal, Dahlhausen und Grabow seit Mitte Juni. Beim Handykurs für Senioren im Bürgerhaus in Blumenthal legen sie ihre Scheu ab und strampeln sich immer mehr frei.

Handykurs für Anfänger in Blumenthal ist ein voller Erfolg

Nach sechs Treffen für die Anfänger ist am Donnerstag erstmal Schluss. Doch schon jetzt steht fest: Ein digitaler Stammtisch wird sie ab Donnerstag, 26. August, einmal monatlich wieder im Bürgerhaus des Ortes zusammenführen.

Hinter dem Handykurs und dem Stammtisch steht das Team von „Clever Altern“ als Veranstalter. Dazu gehören derzeit Deniz Öz und Adelheid Borrmann.

Digitallotse erklärt Laien spielerisch das Smartphone

Mit Ralph Ueschner aus Blumenthal unterstützt sie ein Fachmann. Ueschner ist Systemadministrator und bringt sich vor Ort als ehrenamtlicher Digitallotse ein. Damit ist er Ansprechpartner für Senioren in deren Wohnort und hilft ihnen bei digitalen Fragen. Zu dritt führten sie durch den Handykurs. Coronabedingt durften sich nur fünf Interessenten anmelden. „Wegen der kleinen Gruppe war es aber auch viel intensiver“, so Deniz Öz.

Ein Selfie mit dem Smartphone: Deniz Öz (hinten) zeigt Marianne Schimmelpfennig, wie das Fotografieren von sich selbst funktioniert. Quelle: Christamaria Ruch

Kursbesucher sind 67 bis 82 Jahre alt

Karola Doll begann den Kurs mit Null Vorkenntnissen: „Ich habe das Smartphone seit vergangenem Jahr, konnte bisher aber nur telefonieren.“ Jetzt verschickt sie Nachrichten, Bilder oder startet einfach mal einen Videoanruf.

„Das macht unheimlich Spaß, besonders in der Gruppe“, sagt Doll und lacht. Sie überlegte nicht lange, meldete sich an und hatte auch keine Angst vor der Technik. „Uns wurde alles sehr anschaulich erklärt“, sagt sie.

Kurs in Blumenthal schafft soziale Nähe

Karmen Bork spricht ein Thema an, bei dem alle zustimmen: „Der soziale Kontakt ist hier allen wichtig.“ Obwohl der Umgang mit der digitalen Technik zur Distanz beitragen kann, hat der Kurs die Damen analog und real zusammengebracht.

Ralph Ueschner unterstützt den Handykurs in Blumenthal als ehrenamtlicher Digitallotse. Davon profitiert auch Heidi Lange. Quelle: Christamaria Ruch

Marianne Schimmelpfennig besuchte schon Ende 2019 den ersten Handykurs für Anfänger in Blumenthal. „Ich wollte wieder alles auffrischen und weil mir das damals gefiel, mache ich wieder mit.“ Davon profitieren auch ihre Kinder in Norddeutschland, denn die Nachrichten wandern jetzt regelmäßig hin und her.

Videobotschaft mit Musik

Plötzlich schallt die Stimme von Rockröhre Tina Turner mit „Simply the best“ durch das Bürgerhaus. Gunda Schröder ist am letzten Kurstag verhindert, aber mit einem Video auf einmal ganz nah dabei.

Zur Musik von Tina Turner bewegt sie die Lippen und hat sichtlich Freude an ihrem Auftritt. „Frau Schröder ist wirklich ehrgeizig und war auch schon beim ersten Kurs dabei“, sagt Deniz Öz. Immer wieder verschickt die älteste Dame in dieser Runde kleine Videos und unterlegt sie mit Musik.

Hausaufgaben beim Handykurs

„Es gab auch immer Hausaufgaben, um alles zu üben“, sagt Heidi Lange. Mittlerweile bewegt sie sich bei vielen Funktionen auf dem Smartphone sicher und souverän.

„Beim Kurs lief viel über das visuelle Verständnis“, sagt Ralph Ueschner. Ihm war wichtig, einzelne Symbole auf dem Smartphone zu erklären. „Wenn man weiß, warum sie so aussehen, dann versteht man das alles besser“, sagt Ueschner.

Ihm gelingt es immer wieder, scheinbar unverständliche Vorgänge einfach zu vermitteln und damit den Laien die Scheu zu nehmen. „Das ist ein echter Glücksfall, dass Ralph Ueschner uns ehrenamtlich unterstützt“, sagt Deniz Öz.

Digitale Stammtische des Teams „Clever Altern“ bringen die Besucher einmal monatlich real und vor Ort zusammen. Am Dienstag, 27. Juli, um 15 Uhr startet der digitale Stammtisch gemeinsam mit dem örtlichen Landfrauenverein in der alten Schule in Wernikow.

Am Donnerstag, 26. August, um 13 Uhr beginnt der digitale Stammtisch im Bürgerhaus in Blumenthal. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.

Von Christamaria Ruch