Große Feier nach vielen Jahren

Blandikow/Wittstock

Weit über 100 Jahre ist der große Festsaal im Gasthof Meusburger in Blandikow alt. Hier wurden schon rauschende Feste gefeiert, die letzte große Silvesterparty liegt aber bereits über zehn Jahre zurück. „Es gab keinen Bedarf, die Leute wollten lieber in Familie feiern“, sagt Gastwirt Jörg Meusburger.

Anders sieht es in diesem Jahr aus. Schon lange Vorab habe es Vorbestellungen gegeben. Und so schmeißt Jörg Meusburger an Silvester wieder mal eine Party. Am Montag hatte er den Saal dekoriert und den Ofen angeheizt. Für die Gäste soll es Buffet geben, 20 Uhr ist Beginn.

Gastwirt Jörg Meusburger legt selbst auf. Quelle: Christian Bark

„Zwischendrin kann draußen geknallt werden, aber auch drinnen werden wir Tischfeuerwerk haben“, kündigt der Gastwirt an. 22 Uhr sei eine Überraschung für die Gäste geplant. Die Musik legt Jörg Meusburger, der schon lange Zeit als Musiker mit dem Duo „Smaragd“ unterwegs ist, selbst auf.

Im Lokal "Freiraum" wird dieses Jahr auch wieder gefeiert. Quelle: Christian Bark

Nicht nur in Blandikow wird an Silvester kräftig gefeiert. Auch in Wittstock gibt es zahlreiche Partys. So etwa in der Kneipe „Gröper Eck“ sowie im Lokal „Freiraum“ in der Burgstraße. Die meisten Feiern sind geschlossene Veranstaltungen, allerdings gibt es im Freiraum, wo es ab 19 Uhr losgeht, nach 22 Uhr wieder freie Plätze am Tresen, wie Gastwirtin Mandy Eichholz informiert.

Wer den Neujahrstag mit einem leckeren Mal starten will, ist wiederum im Ausflugslokal „Grüne Oase“ in Jabel willkommen. Dort wird am 1. Januar ab 11 Uhr ein Brunch stattfinden.

Von Christian Bark