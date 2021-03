So funktioniert das Wittstocker Baulandmodell

Wittstock

In Wittstock steht ein Modellprojekt bevor. Es regelt den Verkauf von städtischen Baugrundstücken neu. Betroffen ist das etwa ein Hektar große Areal mit zehn Parzellen im Bereich Wiesenstraße/Ringstraße. Dort greift die „Richtlinie zur kooperativen Baulandentwicklung“, kurz: das Wittstocker Baulandmodell, wenn die Stadtverordneten dem am Mittwoch zustimmen.

Erwerber trägt sämtliche Kosten

Ziel ist es, sämtliche Kosten für die Planung und Erschließung, die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie für Gutachter und Berater im Zusammenhang mit der Erstellung des Bebauungsplanes für die dortigen Grundstücke gleichmäßig auf die Erwerber zu verteilen. Da sie von der Wertsteigerung profitieren, die die Erschließung mit sich bringt, sollen sie auch alle Kosten tragen, die nötig sind, um das Land zu Bauland zu entwickeln.

Umgesetzt werden soll das, indem das gesamte Areal als Ganzes beplant und erschlossen wird – und die Kosten zu gleichen Teilen auf die Erwerber umgelegt werden. Das wiederum soll potenziellen Bauherren einen besseren Überblick darüber verschaffen, welche Kosten konkret auf sie zukommen. Das Baulandmodell soll auf alle Grundstücke in dem genannten Bereich angewendet werden, ganz gleich, ob sie von der Stadt oder von privaten Eigentümern veräußert werden. Laut Stadtverwaltung teile sich das Areal in der Wiesenstraße/Ringstraße auf sechs Eigentümer auf.

Verträge mit der Stadt Wittstock

Wer sich unter diesen Voraussetzungen für ein dortiges Grundstück interessiert, kann mit der Stadt zunächst eine Kostenübernahmevereinbarung und folgend einen sogenannten städtebaulichen Vertrag abschließen. Damit verpflichtet sich der Bauherr, sein Projekt „zeitnah“ umzusetzen, wie es in der Richtlinie heißt.

Bis es im Modellgebiet soweit ist, dauert es noch ein wenig. Quelle: Jens Büttner/dpa

Das Wittstocker Baulandmodell ist damit die Basis für eine weitere neu beschlossene Richtlinie. Sie bezieht sich auf die Voraussetzungen für die Vergabe von stadteigenen Baugrundstücken. Denn da soll nicht länger der schlichte Grundsatz gelten, dass derjenige das Grundstück bekommt, der den höchsten Preis zu zahlen bereit ist. Vielmehr werde laut Beschlussentwurf für die Stadtverordneten angestrebt, „sozial stabile Bewohnerstrukturen zu schaffen und zu erhalten“ und nicht zuletzt Rückkehrern und jungen Familien die Chance zu geben, sich ein Eigenheim in Wittstock zu schaffen.

Ein Punktesystem wird eingeführt

Vor diesem Hintergrund wurde von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Fraktionen, ein Punktesystem erarbeitet. Dabei gilt: Je mehr Punkte ein Bewerber erreicht, desto höher ist seine Chance auf ein Grundstück. Mit 60 Punkten ganz oben auf der Liste stehen die Rückkehrer. Aber auch wer seit mindestens drei Jahren seinen Hauptwohnsitz in Wittstock hat, erhält 30 Punkte. Weitere Punktekriterien sind der Arbeitsplatz, eigene Kinder oder auch die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr.

Dass gerade das Areal Wiesenstraße/Ringstraße für das Pilotprojekt ausgewählt wurde, liegt daran, dass dort schon jetzt mehr Bewerber als Grundstücke vorhanden seien, wie Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann sagt.

Bewerbungsbögen müssen ausgefüllt werden

Ebenso wie komplett neue Bewerber müssen auch jene, die sich bereits um ein dortiges Grundstück bemüht haben, innerhalb einer zweimonatigen Ausschreibungsfrist eine erneute Bewerbung bei der Stadt einreichen. Dafür muss ein einheitlicher Bewerbungsbogen ausgefüllt werden, aus dem heraus die Punktevergabe abgeleitet werden kann.

Beide Richtlinien – das Baulandmodell und die Art der Grundstücksvergabe – wurden in den vergangenen Wochen von Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung diskutiert. Dabei einigte man sich darauf, sie zunächst auf den beschriebenen Bereich zu begrenzen. Wie mit anderen Planungsgebieten in Wittstock verfahren wird, darüber entscheiden die Stadtverordneten im Einzelfall.

Stadt Wittstock will Erfahrungen sammeln

„Ob die neuen Richtlinien einmal auf das gesamte Stadtgebiet übertragen werden, ist noch nicht absehbar. Wir wollen erst einmal Erfahrungen damit sammeln“, sagt Bürgermeister Gehrmann.

In den Diskussionen der Ausschüsse rund um die beiden miteinander verzahnten Richtlinien kam unter anderem die Frage auf, wie rechtssicher das Ganze sei. Könnte Ärger drohen, wenn etwa ein abgewiesener Interessent klagt, weil er sich aufgrund der Punktevergabe ungerecht behandelt fühlt?

Kriterien sind von Gerichten akzeptiert worden

Reni Maltschew ist Fachanwältin für Verwaltungsrecht in Berlin und hat die Stadt Wittstock während der Vorbereitung der beiden Richtlinien juristisch beraten. Sie sieht darin kein Problem: „Die Richtlinien enthalten Kriterien, die in der Vergangenheit von Gerichten auch schon akzeptiert worden sind“, sagt sie und verweist auf die „Arbeitshilfe Baulandstrategien im Brandenburger Maßstab“, die das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung 2020 herausgegeben hat. Es stellt verschiedene Bausteine eines kommunalen Baulandmodells dar. Vor allem aber im süddeutschen Raum würden derartige Modelle inzwischen häufig angewandt.

Was ein Quadratmeter Land im Bereich Wiesenstraße/Ringstraße kosten wird, sei indes noch ebenso unklar, wie die Frage, wann dort tatsächlich gebaut werden kann. Jörg Gehrmann geht davon aus, dass es voraussichtlich 2023 so weit sein wird.

Potenzielle Bauherren sind ungeduldig

Das dauert aktuell Bauwilligen zu lange. „Es ist ja gut gedacht, aber bis es fruchtet, ist es für uns zu spät“, sagt eine junge Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte. Sie würde gern mit ihrer Familie von Potsdam wieder nach Wittstock zurückkehren. Hier reichten ihre familiären Wurzeln vier Generationen zurück. „Wir suchen seit zwei Jahren in Wittstock ein passendes Baugrundstück. Der Bürgermeister könnte doch sagen: ’Wir haben hier bauwillige junge Leute, lasst uns eine Lösung finden’.“ Auch Kevin Apitz, Christian Mahnke und Anatoli Gerbersdorf, die die Diskussionen in den Ausschüssen ebenfalls verfolgten, hätten gern schon konkrete Informationen gehabt. Wann steht der Bebauungsplan? Was kostet der Quadratmeter?

Das junge Paar aus Potsdam will sich bis Ende dieses Jahres noch Zeit für die Grundstückssuche in Wittstock geben. Wenn es bis dahin nicht geklappt hat, müssen sie wohl anderswo nach einer Alternative suchen.

Von Björn Wagener