Schüler peppen im Planspiel ihre Stadt auf

Das Jugenddemokratieprojekt „Pimp your town“ (Peppe Deine Stadt auf) am Städtischen Gymnasium in Wittstock kommt auch bei Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung gut an. „Die Politikverdrossenheit ist in aller Munde, deshalb nehme ich mir Zeit und mache hier mit. Denn auf kommunaler Ebene kommt man am leichtesten an Politik heran und kann mitgestalten“, sagte Stefan Schütte ( CDU).

Politik zum Anfassen

Drei Tage stand das Planspiel Kommunalpolitik auf dem Stundenplan der 7. Klassen im Wittstocker Gymnasium. „Pimp your town“ ist beim Verein „Politik zum Anfassen“ in Hannover angesiedelt und wird seit 2009 deutschlandweit angeboten. Christiane Di Mario ist beim Verein Projektleiterin für „Pimp your town“ und kam mit einem siebenköpfigen Team nach Wittstock.

Christiane Di Mario ist Projektleiterin für “Pimp your town” beim Verein „Politik zum Anfassen“ und kam mit einem siebenköpfigen Team nach Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Dabei bildete jede der drei 7. Klassen eine Fraktion und schickte Abgeordnete in die drei Ausschüsse Bau, Verkehr, Umwelt sowie Jugend und Familie sowie Kultur und Bildung. In jedem Ausschuss diskutierten die Schüler 15 Anträge. Von insgesamt 45 Anträgen schafften 18 den Sprung in die fiktive Stadtverordnetenversammlung am Mittwoch. Diese leitete dann der reale Stadtvorsteher Burkhard Schultz. Dabei standen Anträge aus den Themen Umwelt, Infrastruktur, Freizeitangebote und Gymnasium auf der Tagesordnung. Außerdem betreute ein eigens gebildetes Schülerpresseteam das Projekt. „Es wird ein Film erstellt und ein Magazin, das alle Schüler erhalten“, sagte Christiane Di Mario.

Busanbindung bewegt Gemüter

„An den Ideen, die von den Schülern eingebracht werden, sehen wir die Bedürfnisse vor Ort“, so Di Mario. In ländlichen Räumen wie Wittstock tauchen Dinge auf, die in den Städten selbstverständlich sind. Die Busanbindung zwischen den einzelnen Orten bewegt alle Siebentklässler. Auch ein schnelleres WLAN-Angebot in der Schule wird favorisiert.

Annie, Vivian und Aliah (v.l.) gehörten zu den 65 Schülern der 7. Klassen am Wittstocker Gymnasium, die beim Planspiel Kommunalpolitik mitmachten. Quelle: Christamaria Ruch

Annie, Vivian und Aliah diskutierten am Dienstag mit Stefan Schütte über einzelne Anträge. „Es ist einfacher, in der eigenen Klasse zu sprechen als vor allen drei Klassen“, sagte Annie. „Der Zugang zu dem Projekt ist leicht“, so Vivian. Aliah würde Schuluniform befürworten: „Das finde ich gut, in anderen Ländern gibt es das auch und man würde etwa wegen einer hässlichen Hose nicht mehr ausgelacht werden.“

Neben Stefan Schütte begleiteten die Abgeordneten Angelika Noack (Linke) und Günter Lutz (Freie Wähler) das Planspiel. „Das ist eine gute Möglichkeit, um Schülern die Spielregeln der Demokratie zu zeigen. Es gab gute und sachliche Diskussionen mit den Schülern, sie interessieren sich für ihre Region. Davon bin ich angetan“, sagte Noack.

Günter Lutz (l.) bricht auch beim Interview mit dem Presseteam von “Pimp your town” eine Lanze für die Kommunalpolitik. Quelle: Christamaria Ruch

„Einige Ideen nehme ich mit, weil ich mir vorstellen kann, dass sie in unserer Stadtverordnetenversammlung Realität werden können.“ Damit meinte Angelika Noack etwa den Antrag auf Regengeschützte Bushaltestellen am Gymnasium. Sogar das ganz reale Thema Toiletten auf dem Marktplatz in Wittstock (die MAZ berichtete) bewegt die Schüler und kam als Antrag der Fraktion 7b.

Mit Klischees aufräumen

„Hier erhalten die Schüler einen guten Zugang und sehen, wie Kommunalpolitik funktioniert“, sagte Günter Lutz. Gleichzeitig möchte er mit Klischees aufräumen: „Politik ist nur für Ältere und die machen das nur für sich – das stimmt aber nicht. Hier kann man lernen, wie man mit Argumenten etwas verändern kann. Demokratie braucht Ideen und Zeit, um diese umzusetzen.“

Von Christamaria Ruch