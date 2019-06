Sommerflair auf der Laga in Wittstock

Wittstock/Dosse Landesgartenschau Wittstock - Sommerflair auf der Laga in Wittstock Der Sommer hat auf Beeten, Wiesen und Blumenschauen Einzug gehalten. Strahlendes Gelb in vielen Nuancen bestimmt jetzt das Bild. Mit prachtvollen Rosenarrangements stehen die Gestalter der Hallenschau in den Startlöchern.

Die Sommerwiese im Park am Bleichwall steht in voller Blüte und lockt viele Schmetterlinge an. Quelle: Foto: Cornelia Felsch