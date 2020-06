Wittstock

Die Sonderausstellung zum Flugplatz Wittstock geht in den Kreismuseen Alte Bischofsburg in Wittstock in die Verlängerung. Besucher haben bis Sonntag, 5. Juli, die Gelegenheit, in die Geschichte dieses Areals einzutauchen.

Unter dem Titel „Vom Kriegstraining zur Energieerzeugung - Der Flugplatz Wittstock 1939 - 1945 - 1994 – 2019" bietet die Sonderschau 300 originale Dokumente und Objekte und somit umfangreiche Einblicke in diese Zeit. Einige Ausstellungsstücke waren zuletzt im Herbst 2015 Teil der Sonderausstellung „Sperrgebiet II – Aus der Geschichte der Kyritz-Ruppiner Heide.“ Dazu zählen Kleiderständer mit Uniformen vom Militär, ein Pilotendruckanzug bis hin zu Propagandaplakaten und Tageszeitungen der sowjetischen Presse.

Anzeige

Besucher steuern seit 8. Mai wieder Kreismuseen in Wittstock an

Wegen der Corona-Krise mussten auch die Kreismuseen Alte Bischofsburg von Mitte März bis Anfang Mai geschlossen bleiben. Seit dem 8. Mai steht die Kultureinrichtung wieder offen. Jeder Besucher muss beim Rundgang die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht, außerdem dürfen sich nur vier Personen gleichzeitig in einem Ausstellungsraum aufhalten.

Weitere MAZ+ Artikel

Museumsleiterin Antje Zeiger zeigt Uniformen der sowjetischen Luftstreitkräfte. Quelle: Christian Bark

„Der Anfang war etwas verhalten, aber inzwischen haben wir wieder eine gute Resonanz und die Gäste kommen zu uns“, sagt Museumsleiterin Antje Zeiger. Das ist der Beweis, dass das Interesse an Kultur weiter besteht.

Flugplatzausstellung lebt von originalen Objekten

Die gemalte Kanzel eines MIG-Jagdfliegers gehört ebenfalls zu dieser Sonderausstellung. Sie ist 1,5 mal 1,2 Meter groß und diente offensichtlich der Pilotenausbildung auf dem Flugplatz Wittstock - Alt Daber. Dieser Flugsimulator besticht durch seine Detailtreue. Von 1939 bis 1945 war der Fliegerhorst Ausbildungsstätte für Fallschirmspringer der Luftwaffe. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 übernahm die sowjetische Armee den Flugplatz.

Das Warnschild ist der Beweis, dass auf dem Flugplatz Wittstock scharf geschossen wurde. Davon zeugen Löcher an mehreren Stellen. Quelle: privat

410 Hektar großer Flugplatz

Dieser wurde 1962 Heimatflughafen des 33. Jagdfliegergeschwaders der Sowjetischen Luftarmee. 1990 verfügte das Regiment über insgesamt 47 Maschinen vom Typ MIG-29 und MIG-23. Am 19. Juni 1994 verließ die letzte Transportmaschine den Platz. Damit wurde der 410 Hektar große Flugplatz in die Verwaltung deutscher Behörden übergeben.

Landesgartenschau 2019 lockt jetzt wieder Touristen nach Wittstock

Im Zuge der Landesgartenschau ( Laga) 2019 in Wittstock machten viele Besucher auch einen Abstecher in die Kreismuseen. Diese Zeit war aber zu kurz, um die Vielfalt der Ausstellungen kennenzulernen, beobachteten die Museumsleiterin und ihr Team. Touristen gehören seit den Corona-Lockerungen wieder zum Bild in Wittstock. Sie besuchen neben dem Laga-Gelände die Ausstellungen in der Alten Bischofsburg. „Das sehe ich auch als Nachhall von 2019“, sagt Antje Zeiger.

Alte Handwerkszünfte im Ostprignitzmuseum

Zu den Ausstellungen in der Alten Bischofsburg zählt auch das Ostprignitzmuseum. In der Dauerausstellung tauchen die Besucher in das Handwerk der Region ein. Dazu zählten auch die Glas- oder Schuhmacher.

Die Schuhmacherwerkstatt gibt Einblicke in den Alltag von zwei Wittstocker Handwerkern. Quelle: Christamaria Ruch

Besonders wertvoll ist etwa ein Bleiglasschild von Hans Bade aus dem Jahre 1686. Bade war Bürger und Glaser in Wittstock und übernahm das Handwerk von seinem Vater. Hans Bade wurde vor 1647 geboren, also zum Ende des Dreißigjährigen Krieges.

Bleiglasschild von 1686

Sein Haus befand sich in der Nähe des Wittstocker Marktplatzes. „Am 22. September 1672 heiratete er – offensichtlich in der Kapelle der alten bischöflichen Burg - die erst 15jährige Catrina, eine Tochter des Schusters Claus Kober“, sagt Antje Zeiger. Das Paar hatte 13 Kinder, von denen acht das Erwachsenenalter erreichten. Hans Bade starb am 20.März 1720 in Wittstock.

Pokal kam bei Einbruch in das Museum unter die Räder

Nur ein paar Schritte weiter entdeckt der Besucher eine Schuhmacherwerkstatt. In einer Vitrine befindet sich der so genannte Willkomm-Pokal der Wittstocker Schuhmacherinnung von 1655.

Der Pokal der Schuhmacherinnung von 1655 verschwand 1924 vermutlich bei einem Einbruch im Museum. Erst 70 Jahre später kehrte das Objekt nach Wittstock zurück. Quelle: Christamaria Ruch

In den „Schuhmacher-Willkomm“ wurden die Namen der 18 Wittstocker Schumachermeister von 1655 eingraviert. „Die runden Plättchen zeigen die anderen wichtigen Wittstocker Gewerke“, sagt Antje Zeiger. Mitte der 1990er Jahre kehrte dieser Pokal über einen Antiquitätenhändler wieder nach Wittstock zurück. „Bei einem spektakulären Einbruch von 1924 wurde vermutlich auch dieser Pokal entwendet und blieb gut 70 Jahre verschwunden“, so Zeiger.

Die Sonderausstellung zum Flugplatz Wittstock steht bis Sonntag, 5. Juli, in den Kreismuseen in Wittstock für Besucher offen.

Von Christamaria Ruch