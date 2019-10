Herbstfest im Quartierstreff

Wittstock

Kinder, Erwachsene und Senioren kommen am Sonntagnachmittag im Quartierstreff in der Röbeler Vorstadt in Wittstock zusammen, um gemeinsam den Herbst zu feiern. Während die Kleinen Drachen oder Fensterbider basteln, genießen die Erwachsenen die Geselligkeit bei Kaffee und Kuchen.

„Bei der Vorbereitung und Deko gibt es viele Helfer. Das läuft schon fast von allein“, sagt Quartiersmanagerin Lissy Boost. So habe beim Kuchenbacken auch die Kochgruppe, die immer mittwochs im Treff zusammenkommt, mitgeholfen.

Kommende Veranstaltungen

Demnächst stehen noch weitere Feste ins Haus. So gibt es am 27. Oktober von 14 bis 17 Uhr ein Kürbisfest im Gemeinschaftsgarten und am 10. November ein Laternenfest. Dann soll ganz in der Nähe auch ein Feuerwerk stattfinden.

Von Björn Wagener