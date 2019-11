Sorge um Einsatzfähigkeit der Feuerwehr

Zempow

Bereits auf der vorangegangenen Ortsbeiratssitzung hatte der Zustand des Großlöschfahrzeugs in der Feuerwehreinheit Zempow zur Debatte gestanden. Am Montagabend ging es auf der jüngsten Ortsbeiratssitzung nun um nichts weniger als die Einsatzfähigkeit der Zempower Feuerwehr. Die geladenen Gäste, Wittstocks Ordnungsamtschef Holger Schönberg, Wittstocks Stadtwehrführer Steffen Müller und dessen Stellvertreter Stefan Finke, äußerten jedoch Zweifel an dem für sie „provokant“ formulierten Tagesordnungspunkt.

„Die Einsatzfähigkeit hängt von vielen Faktoren ab. Nicht nur von der Funktion eines Tanklöschfahrzeugs“, betonte Steffen Müller. Auch mit einem Fahrzeug, das nur einen Bruchteil der 8000 Liter des Tatra 815 fassen kann, sei bei richtiger Taktik das Löschen eines Brandes möglich.

Der Vizestadtwehrführer Stefan Finke (v. l.), Stadtwehrführer Steffen Müller und Ordnungsamtschef Holger Schönberg. Quelle: Christian Bark

Die Emotionen hatten sich zuletzt und auch am Montag am reparablen Zustand des 33 Jahre alten Tatra, der seit 2003 in Zempow stationiert ist, hochgeschaukelt. Jüngste Prüfberichte wie etwa jener der Landesschule und Technische Einrichtung für Brand- und Katastrophenschutz sowie die Sicherheitsprüfung des Fahrzeugs hatten Holger Schönberg zufolge erhebliche Mängel an Reifen und Kreiselpumpe ergeben, weshalb der Tatra als nur „eingeschränkt einsetzbar“ eingeschätzt worden sei.

Keine Zukunft für den Tatra ?

Aus Sicht er Wehrführung, des Ordnungsamts und der Prüfer wäre eine Wiederertüchtigung des Tatra wenig zielführend. Der langjährige Zempower Einheitsführer Hans-Dieter Maas warf den Verantwortlichen allerdings vor, das Fahrzeug bewusst auf Verschleiß fahren gelassen zu haben. „Allein die hinteren Reifen hätten schon vor zehn Jahren gewechselt werden müssen“, sagte er. Diese Maßnahme würde nun rund 4000 Euro kosten, wie Holger Schönberg schätzte. Er bestätigte auch, dass bereits 2010 bei der Bestätigung des Gefahrenabwehrbedarfsplans klar gewesen sei, dass es für den Tatra keine Zukunft geben würde.

Einheitsführer Markus Michalski (3. v. l.) berichtete über mögliche Reparaturwerkstätten. Quelle: Christian Bark

Hans-Dieter Maas verwies dabei aber nicht nur auf den technischen Aspekt sondern auch auf den emotionalen und das Prestige, was die Einheit mit dem Fahrzeug verbinden würde. „Die Kameradschaft ist zuletzt gewachsen. Soll das jetzt alles wieder kaputt gemacht werden“, fragte er am Montagabend in die Runde.

Kostenvoranschlag wird eingeholt

Auch Zempows Ortsvorsteher Ulrich Schnauder bemerkte, dass er es „unverantwortlich“ finden würde, wenn der Tatra ohne belastbares Zahlenmaterial, also Reparaturkostenschätzungen, außer Dienst gestellt werden würde. Die liegen laut Holger Schönberg noch nicht vor. Der Ordnungsamtschef versicherte aber, dass sich die Stadt mit Nachdruck darum kümmern und auch in Vorleistung gehen wolle. Auch die Truppe um Zempows Einheitsführer Markus Michalski will parallel dazu Angebote einholen, sogar aus der Tschechei. Eine Reparatur dürfte allerdings nicht zu teuer sein, da laut Holger Schönberg der jährliche Reparaturbudget der Stadt für ihren Fuhrpark nur rund 50 000 Euro umfasst.

Dem Ortsbeirat war an Terminen und Fortschritten in der Sache gelegen. Quelle: Christian Bark

Neben der Zukunft des Fahrzeugs stand aber nach wie vor die Einsatzfähigkeit im Zweifel. Wie beispielsweise Landwirt Wilhelm Schäkel informierte, würden die meisten Brunnen in und um Zempow zu wenig Wasser führen. Ulrich Schnauder forderte darauf hin eine Prüfung der Brunnen und Wasserentnahmestellen. Die soll laut Holger Schönberg nun zeitnah umgesetzt werden.

Vorerst kein Ersatzfahrzeug

Das führte das Gespräch wieder zurück zum Tatra, dessen 8000-Liter-Tank zumindest ein gewisses Kontingent an Wasserversorgung bei Löscheinsätzen garantiert hatte. Laut Gefahrenabwehrbedarfsplan ist für ländliche Einheiten wie Zempow nunmehr ein Tragkraftspritzenfahrzeug vorgesehen, das laut Stefan Finke aber derzeit nicht vorrätig ist. Wie Holger Schönberg ausführte, hat die Stadt im Rahmen eines Förderprogramms bereits zwei neue Fahrzeuge beantragt. Darunter ein Tanklöschfahrzeug für Freyenstein. „Wenn das funktioniert, könnte Zempow das bisherige Fahrzeug aus Freyenstein bekommen“, so der Ordnungsamtschef. Allerdings sei das vor 2021 kaum möglich.

Seit 2003 ist der Tatra in Zempow stationiert. Quelle: Christian Bark

„Nur was machen wir bis dahin“, fragte Anwohnerin Swantje Schäkel. Einzig ein Mannschaftstransportfahrzeug steht in Zempow derzeit zum Einsatz bereit. Das sagt laut Stefan Finke aber noch nichts über die Einsatzfähigkeit der Zempower Feuerwehr aus. „Im Ernstfall wird mindestens immer noch der Nachbarort alarmiert“, erklärte er. Primär müsse sich die Stadt Wittstock als Träger des Brandschutzes um den Notfall kümmern. Einsatzleitzentrale und Kräfte vor Ort hätten aber die Option, Verstärkung aus der Umgebung anzufordern. Dazu bedürfe es aber vertraglicher Vereinbarungen, beispielsweise mit Einheiten in Flecken-Zechlin oder auch im mecklenburgischen Schwarz.

Die gibt es Holger Schönberg zufolge noch nicht, sie sollen aber in der Fortschreibung des Gefahrenabwehrbedarfsplans berücksichtigt werden. „Die Fortschreibung könnte schon im kommenden Jahr von den Stadtverordneten beschlossen werden“, stellte Holger Schönberg in Aussicht. Bis dahin muss Zempow in seiner „Insellage“ nach Ansicht vieler Anwesender erstmal „improvisieren“. All das beruhigte die Gemüter der emotional erregten Zempower am Montag zwar nur bedingt, zumindest aber dürfte es für weiteren Gesprächsstoff bei den kommenden Ortsbeiratssitzungen sorgen.

Von Christian Bark