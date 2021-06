Wittstock

Gute Nachrichten für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr in Wittstock: Nach den Sommerferien wird die Präsenz-Ausbildung fortgesetzt – natürlich unter den dann gebotenen Hygieneregeln. Das kündigte Stadtjugendfeuerwehrwartin Jennifer Dürkoop am Donnerstag an. In den vergangenen Monaten konnte der Feuerwehrnachwuchs ersatzweise nur online ausgebildet werden. Passend zum Neustart überreichte der Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke (CDU) am Vormittag eine Spende in Höhe von 350 Euro. Das Geld darf frei eingesetzt werden. Wofür es konkret ausgegeben werden soll, stehe noch nicht fest. „Wir werden uns in der Jugendwarteberatung damit beschäftigen und schauen, wo was am dringendsten gebraucht wird“, so Jennifer Dürkoop.

Von Björn Wagener