Wittstock

1000 Euro als Weihnachtsgeschenk – darüber können sich die Kindertagesstätten der Stadt Wittstock freuen. Diesen Gesamtbetrag stellte die Steuerberatungsgesellschaft Audita Feske Zauft und Wisch den Einrichtungen zur Verfügung.

Mitarbeiter Sebastian Breetz überreichte den Betrag am Montag an Annette Pöhlmann. Die neue Leiterin der Waldring-Kita in Wittstock nahm das Geschenk – auch stellvertretend für die anderen Kitas – entgegen. „Vielen Dank, wir freuen uns sehr darüber“, sagte sie.

Die Kinder der Kita Waldring in Wittstock sind viel in der Natur unterwegs. Zusammen mit Erzieherin Franziska Arendt hatten sie vor wenigen Tagen einen Weihnachtsbaum für Tiere im Wald bestückt. Quelle: Privat

Spende an Kitas in Wittstock als Idee

Die Idee den Wittstocker Kitas 1000 Euro zu spenden, sei auf dem jüngsten Partnertreffen der Steuerberatungsgesellschaft entstanden, berichtet Ralf Zauft, Niederlassungsleiter der Audita Feske Zauft und Wisch.

„Bisher haben wir zu Weihnachten immer ausgewählten Mandanten ein kleines Präsent zukommen lassen. Aber das ist wohl nicht mehr ganz zeitgemäß. Deshalb wollten wir mit diesem Geld lieber den Kleinen in der Pandemie-Zeit eine Freude bereiten“, sagt er.

Die Gesamtsumme wird so aufgeteilt, dass die größeren Kitas je 200 und die kleineren je 100 Euro bekommen. Die Waldring-Kita ist die größte ihrer Art in Wittstock. Dort soll von dem Geld höchstwahrscheinlich Lernmaterial im naturwissenschaftlichen Bereich angeschafft werden, wie Annette Pöhlmann sagt.

Neue Leiterin an der Kita Waldring in Wittstock

Sie leitet die Waldring-Kita seit dem 1. September und löste Veronika Libske ab. Annette Pöhlmann stammt aus Falkensee im Havelland und hat bereits seit 2001 Erfahrungen in der Leitung von Kindertagesstätten. Inzwischen lebt sie mit ihrer Familie aber in Penzlin (Stadt Meyenburg).

Aktuell haben die Kitas in Wittstock durch hohe Krankenstände und die pandemiebedingte Impfsituation bei den Erzieherinnen und Erziehern Probleme, die Kinder noch betreuen zu können.

Das Team in der Waldring-Kita besteht aus 27 Kolleginnen und Kollegen. Auch dort seien derzeit etliche von ihnen ausgefallen. „Die Welle ist noch nicht durch. Es ist auch nicht alles nur auf Corona zurückzuführen“, sagt Annette Pöhlmann. Sie hofft, dass sich die Situation nach der Weihnachtspause etwas entspannen wird.

Pandemie ändert Alltag an Kita Waldring in Wittstock

In Pandemiezeiten hat sich der Alltag auch in der Waldring-Kita verändert. Die Kinder sind jetzt noch öfter draußen unterwegs. Die einzelnen Gruppen werden nicht vermischt. Auch die Bereiche von Hort und Kita sind getrennt worden, um einer möglichen Übertragung des Virus’ von der Schule in die Kita vorzubeugen.

„Für die Kinder ist das schade, weil sie oft ja auch ältere Geschwister in der Schule haben. Die gesamte Situation ist ungewohnt“, berichtet Annette Pöhlmann, die auch den sehr guten Kontakt zur Stadt Wittstock lobt. „Die Stadt unterstützt die Teams mehr als ich es von anderswo her kenne. Dafür bin ich sehr dankbar. Auch der Zusammenhalt in der Stadt insgesamt ist toll.“

Von Björn Wagener