Anonyme Spender machen Wittstocker Betrieben Mut

Ihr geplanter schöner Abend mit Getränken und Genießermenü im Restaurant „Markt 11“ konnte wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Und auch der Besuch im Kino „Astoria“ war nicht möglich. Also haben sich zwei anonyme Gönner einfach vorgestellt, sie hätten lecker im Restaurant geschlemmt und einen vergnüglichen Kinoabend erlebt. Das Geld dafür befand sich in einem Umschlag mit Anschreiben.

Denn ein Gutschein würde nach Ansicht der anonymen Verfasser, die auf den Briefen lediglich ihre Fingerabdrücke hinterlassen haben, „Das Problem nicht lösen, sondern nur nach hinten verschieben“.

Neiden Terzijski vom Kino Astoria freut sich sehr über die Aufmunterung. Quelle: Christian Bark

„Da haben wir uns sehr drüber gefreut“, sagt Neiden Terzijski vom Kino „Astoria“. Das sei übrigens nicht die einzige Spende von Kinofans, aber die einzige anonyme und vom Geldbetrag her die höchste.

Auch die Restaurantbetreiber vom „Markt 11“, Annett Münzer und Sebastian Witt, hat der Brief ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. „Das zeigt, was es für großartige Menschen gibt und dass es auch viel Schönes in der Krise gibt“, sagt Annett Münzer.

Anonyme Spender haben dem Kino und Restaurant Mut zugesprochen. Quelle: Christian Bark

Wichtig ist den beiden Wittstocker Betrieben vor allem die Geste. Denn die Gönner machen ihnen Mut, die Krise zu überstehen. „Bitte halte durch, es gibt eine Zeit nach Corona, dann sehen wir uns garantiert wieder“, heißt es zum Beispiel im Brief an das Kino.

Mittagsangebot kommt gut an

Im Markt 11 sollen der Brief und auch das Geld einen Ehrenplatz an der Wand in einem Rahmen erhalten. Dort sehen Annett Münzer und Sebastian Witt auch die positiven Seiten der Krise. So war auf einem Schild zu lesen, dass durch die Krise aus dem „Ich“ endlich mal ein „Wir“ werden könnte.

Im Restaurant Markt 11 sieht man auch die positiven Seiten der Krise. Quelle: Christian Bark

Zwar musste das Restaurant fast das ganze Personal in Kurzarbeit schicken, Annett Münzer und Sebastian Witt halten den Betrieb aber noch durch ein Mittagsangebot zum Abholen oder Liefern am Laufen. „Das wird gut angenommen“, berichtet Annett Münzer. Zu den regelmäßigen Kunden gehört auch Anke Wittmoser-Steinfurth. „Wenn die Gastronomen nicht solche Ideen hätten, wüsste ich gar nicht, wo ich ein frisches Mittagessen herbekommen würde“, sagt sie.

Das Kino kann so einen Service nicht anbieten und ist derzeit ganz geschlossen. „Die Leute können trotzdem Gutscheine auf unserer Webseite kaufen“, informiert Neiden Terzijski. Sollte das Kino nicht bald wieder öffnen dürfen, werde er sich etwas überlegen, die Leute auf andere Weise vor die Leinwand zu bekommen.

Anke Wittmoser-Steinfurth holt sich gerne ihr Mittag im Markt 11 ab. Quelle: Christian Bark

Spenden wie jene anonyme aber auch Erlöse aus Gutscheinen, Soforthilfen des Landes sowie der eventuell wieder an das Astoria verliehene Kinoprogrammpreis würden helfen, das Lichtspieltheater über Wasser zu halten.

Wer die anonymen Gönner sind wollen die Beschenkten übrigens gar nicht so genau wissen, wichtiger ist ihnen, dass die Menschen in der Krise zueinander halten.

Von Christian Bark