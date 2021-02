Freyenstein

Der Projekt Spielplatz in Freyenstein bekommt zusätzliche Mittel vom Kreis. Das hat Freyensteins Ortsvorsteherin Christa Ziegenbein jetzt mitgeteilt. Die Wittstocker Stadtverwaltung bestätigt, dass gemeinsam mit dem Ortsbeirat in Freyenstein bis voraussichtlich Ende März ein entsprechender Antrag auf die Mittel vorbereitet werden soll.

Es geht um insgesamt 4000 Euro

Dabei geht es um insgesamt 4000 Euro, die aber nicht komplett in den Spielplatz fließen sollen. Vielmehr sei geplant, etwa die Hälfte für die Aufwertung der Fontäne im Teich zu verwenden.

Das heißt, dass etwa 2000 Euro mehr für den Spielplatz zur Verfügung stehen als bisher. Die vorhandene finanzielle Basis beträgt 5000 Euro. Es ist das Preisgeld für den 2. Platz, den Freyenstein im vergangenen Jahr im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen hat.

Obwohl damit rund 7000 Euro zur Verfügung stehen, muss sparsam gewirtschaftet werden. Denn Spielgeräte sind teuer.

An diese Spielgeräte wird gedacht

Der Spielplatz soll – neben der bereits vorhandenen Kletterpyramide – einmal über weitere folgende Dinge verfügen: ein Stehkarussell; eine Stehwippe; ein doppeltes und ein einfaches Federtier; eine Hangrutsche und einen Sandkasten.

Unterstützung kommt von der Stadt Wittstock. So soll die Hangrutsche und der Sand für den Buddelkasten vom Bauhof zur Verfügung gestellt werden. Der Buddelkasten selbst müsste möglichst in Eigenleistung hergestellt werden.

Hoffen auf Engagement der Eltern

Wir hoffen natürlich, dass die Eltern mitziehen und uns weiterhin bei der Gestaltung des Spielplatzes unterstützen“, sagt Christa Ziegenbein. Sie gehört einer Elterninitiative an, die sich um die Planung und Gestaltung des Platzes kümmert. „Dabei können leider nicht alle Wünsche umgesetzt werden. So war zunächst an eine Seilbahn gedacht worden. Aber das wäre nicht nur sehr teuer, sondern hätte auch den Nachteil, dass immer nur ein einzelnes Kind damit fahren könnte.“ Deshalb falle die Seilbahn aus.

Auf der nächsten Sitzung des Ortsbeirates am 15. Februar soll das Thema Spielplatz erneut auf die Tagesordnung rücken.

Von Björn Wagener