Wulfersdorf

Ein Riesen-Spaß am Sonntag in Wulfersdorf: Der neue Spielplatz Am Sandberg wurde eingeweiht. Aus einer einst schmucklosen Grünfläche wurde ein wahrer Kindertraum: Schaukeln,

Am Sonntag wurde zusätzlich noch eine Hüpfburg aufgebaut. Quelle: Björn Wagener

Wippen, ein Trampolin, eine Seilbahn, zwei Rutschen, ein Sandkasten mit Sonnensegel, ein Fuchsbau, Federtiere, Fußballtore – all das erwartet die kleinen Besucher dort.

Zur Eröffnung am Sonntag packten die Wulfersdorfer noch einen drauf: Die örtliche Feuerwehreinheit hatte eine Plane auf einer kleinen Anhöhe ausgebreitet und mit einem Schlauch für einen stetigen Wasserfilm gesorgt. So konnte man auf dem Bauch nach unten rutschen. Außerdem gab es eine Hüpfburg, kostenloses Popcorn für die Kinder, und ein neues Festzelt kam erstmals zum Einsatz.

Dank an Helfer und Sponsoren

Dort versammelten sich die Besucher nicht nur für Kaffee und Kuchen. Vielmehr nutzte

Ortsvorsteherin und Hauptinitiatorin Tina Kreißl dankt den Helfern und Sponsoren. Quelle: Björn Wagener

Ortsvorsteherin Tina Kreißl, die bei der Planung und Fördermittelbeschaffung die Fäden in der Hand hielt, den Nachmittag, um sich bei den Helfern und Sponsoren zu bedanken. Dazu überreichte sie ihnen jeweils ein kleines Präsent. Ein ganz besonderer Dank ging dabei an Christian Fischer und Thomas Kurschat, weil diese beiden bei jedem Arbeitseinsatz auf dem Platz dabei waren.

Ein bewegender Moment

Für Tina Kreißl war das am Sonntag ein so bewegender Moment, dass sie einige Tränen vergoss. An den Bustouristiker Thomas Kurschat überreichte sie eine Kennzeicheneinfassung mit der Aufschrift: „Corona bald vorbei, los geht’s mit der Reiserei“.

„Jeden Morgen müssten wir Tina die Füße küssen. So viel Schwung bringt sie hier in die Kiste“, sagte Moderator Günter Lutz und wünschte sich, dass noch mehr Leute aus dem Dorf fragen würden, ob sie ihr helfen könnten.

Im März 2019 ging es los

„Im März 2019 haben wir den ersten Förderantrag gestellt“, erinnerte sich Ortsvorsteherin Tina

Heidrun Lück überreichte im Namen des Dorfes je ein Kaukasisches Vergissmeinnicht an Tina Kreißl, Thomas Kurschat (r.) und Christian Fischer. Quelle: Björn Wagener

Kreißl. Später folgten weitere. Ideen, Initiativen, Eigenleistungen, all das kam in den folgenden knapp zwei Jahren auf dem Spielplatz-Areal geballt zusammen. Insgesamt stünden Sachwerte von mehr als 20.000 Euro auf dem Platz – die unzähligen Arbeitsstunden nicht mitgerechnet. Vom gelungenen Ergebnis konnten sich die Besucher am Sonntag selbst überzeugen.

Wulfersdorfer achten auf ihren Spielplatz

Gleichzeitig achten die Wulfersdorfer darauf, dass der Spielplatz so ansprechend bleibt wie er ist. Wenn der Verdacht besteht, dass sich dort jemand nicht ganz regelkonform benehmen könnte, „kommt gleich eine Rund-Whatsapp. Dann fährt auch schon jemand los und schaut nach, ob alles in Ordnung ist“, berichtete Tina Kreißl. Sie freut sich, dass das so ist, denn was Am Sandberg geschaffen wurde, kostete nicht nur viel Geld, Zeit und Arbeit, sondern wäre ein zweites Mal wohl gar nicht so zu bekommen.

Heidrun Lück überreichte den drei Hauptakteuren im Spielplatzprojekt – Tina Kreißl, Christian Fischer und Thomas Kurscht – „im Namen des Dorfes“ als Dankeschön je ein Kaukasisches Vergissmeinnicht.

Von Björn Wagener