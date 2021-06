Wittstock

Das Multifunktionsgebäude am Stadion des Friedens in Wittstock ist jetzt größer und komfortabler. Denn es wurde umfassend saniert und erweitert. Bürgermeister Jörg Gehrmann übergab das buchstäblich neue Objekt am Mittwochnachmittag an Dirk Schumacher, den Vorstandsvorsitzenden des örtlichen Vereins FK Hansa Wittstock. Außerdem mit dabei waren Günter Redmann vom Verein sowie Roswitha Hruby vom Bauamt der Stadt Wittstock und Platzwart Manfred Bloch.

Ein langwieriger Prozess

Mit der Einweihung des Hauses endet ein langwieriger Planungs- und Bauprozess. Der Bau begann im Juni 2019 und endete im Februar 2021, als der Innenausbau abgeschlossen werden konnte. Insgesamt stehen nun 293 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, davon entfallen etwa 100 Quadratmeter auf den Neubau. Auch gibt es eine 55 Quadratmeter große Terrasse. Der Um- und Erweiterungsbau kostete insgesamt 378.000 Euro. Davon wurden 234.000 Euro vom Land gefördert.

Das neu sanierte und erweiterte Sporthaus am Stadion in Wittstock. Quelle: Stadt Wittstock

Dass das Projekt so viel Zeit in Anspruch nahm, habe laut Roswitha Hruby daran gelegen, dass der erste Entwurf des Förderantrages noch einmal komplett überarbeitet werden musste, weil er nicht den Ansprüchen genügt habe. Auch die besondere Situation rund um die Landesgartenschau 2019 habe den Bau etwas verzögert. „Der Zeitaufwand wurde zunächst einfach unterschätzt“, sagt Bürgermeister Gehrmann dazu.

Bedingungen erheblich verbessert

Doch nun haben sich mit dieser Investition die Bedingungen für die Sportler erheblich verbessert. Das Haus ist über zwei barrierefreie Zugänge zu erreichen. Im neuen Anbau sind ein Versammlungsraum sowie Büro- und Aufenthaltsräume samt einem Behinderten-WC untergebracht. Die Räume präsentieren sich insgesamt hell und einladend.

Eröffnung des sanierten und mit einem Anbau versehenen Sportlerhauses am Stadion in Wittstock. Hier Dirk Schumacher, Vorstand von Hansa Wittstock, in dem neu geschaffenen Konferenzraum. Quelle: Björn Wagener

Das Bestandsgebäude ist über einen Flur mit dem Erweiterungsbau verbunden. Dort entstanden im ehemalige Versammlungsraum neue Umkleideräume. Sie sind sowohl über den Erweiterungsbau als auch die Bestandsimmobilie erreichbar.

Variable Nutzung möglich

Das erlaubt eine Mehrfachnutzung, weil die einzelnen Bereiche separat zu erreichen sind. Außerdem wurden die Duschräume und die Sanitäranlagen in Schuss gebracht und die bestehenden Umkleidebereiche renoviert.

Diese Sanierung und Erweiterung war nötig, weil das Haus für Veranstaltungen oftmals schlicht zu eng war. Das Multifunktionshaus wird von Vereinen, Schulen und der Stadt selbst genutzt. Die neuen Möglichkeiten sollen dazu beitragen, „den Sport für Kinder und Jugendliche noch interessanter zu machen und damit das Vereinsleben und das Heimatgefühl zu stärken“, teilt Stadt-Sprecher Jean Dibbert dazu mit.

Gerade in der Corona-Zeit habe sich gezeigt, wie wichtig Vereine sind. Sie förderten Empathie, soziale Kompetenzen und den respektvollen Umgang miteinander, so Bürgermeister Gehrmann.

Ein Körnchen Kritik

Die Sportler warteten mit Ungeduld auf die Fertigstellung des Hauses, blickt Dirk Schumacher zurück. Für ihn ist es eigentlich „nicht üblich, dass ein Verein so eng mit der Stadt zusammenarbeitet“, sagte er und dankte der Stadt für ihre Unterstützung. „Ohne sie hätten wir das nicht stemmen können.“ Dennoch wünsche er sich eine bessere Kommunikation mit der Stadt bei künftigen Projekten. Günter Redmann bedankte sich zudem bei den eingesetzten Firmen für ihren Einsatz.

Von Björn Wagener