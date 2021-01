Wittstock

Die Stadt Wittstock hat über den Digitalpakt Schule, Zusatzvereinbarung Ausstattung mobile Endgeräte, den Zuschlag über 50.000 Euro für die technische Unterstützung ihrer Schulen erhalten. Damit kann die Kommune insgesamt 80 mobile Endgeräte finanzieren, die in den Schulen zum Einsatz kommen.

Die Geräte sind bereits bestellt, wann die Lieferung erfolgt, ist derzeit offen. Denn landesweit besteht derzeit eine hohe Nachfrage nach digitalen Endgeräten. Dies teilt Stadtsprecher Jean Dibbert auf MAZ-Anfrage mit.

Die mobilen Endgeräte werden in Zukunft an die Grund- und weiterführenden Schulen in städtischer Trägerschaft verliehen, um sie im digitalen Unterricht einzusetzen. Die Stadt hat in den vergangenen Monaten bereits die Schulen beauftragt, die Anzahl der lernmittelbefreiten Schüler zu ermitteln. Im Einzelfall entscheidet letztlich die Schule, bei welchen Schülern ein Bedarf vorliegt. Dies trifft etwa zu, wenn sich Schüler in einer Abschlussklasse befinden und auf Prüfungen vorbereiten. Dann werden Geräte an einzelne Schüler verliehen. Die Voraussetzung: Schüler oder deren Eltern besitzen kein Endgerät. Als Bedarfsfall zählt beispielsweise ein Lockdown, der den Präsenzunterricht außer Kraft setzt.

Mobile Endgeräte sind Eintrittskarte zum digitalen Unterricht

Die Mittel in Höhe von 50.000 Euro stammen aus dem Sofortausstattungsprogramm von Bund und Ländern. Brandenburger Schulen erhalten insgesamt 16,8 Millionen Euro aus diesem Fördertopf. Denn die Eintrittskarte für das digitale Lernen sind ein Internetzugang und geeignete Geräte wie Rechner oder Laptop. Mit dieser Hilfe können sich die Schüler zum Distanzunterricht anmelden und ihre Aufgaben absolvieren.

Im Städtischen Gymnasium in Wittstock sind derzeit nur wenige Klassenräume belegt. Nur die Abschlussklassen besuchen den Präsenzunterricht. Quelle: Christamaria Ruch

Distanzunterricht in Corona-Krise nimmt digitalen Fahrtwind auf

„Das ist eine 100-Prozent-Finanzierung, die wir aber leicht aufgestockt haben“, sagt Stadtsprecher Jean Dibbert. Das Lernen an den Schulen in Wittstock nimmt in Zeiten der Corona-Krise digitalen Fahrtwind auf. Generell nehmen Schüler seit Beginn dieser Woche von zu Hause aus am Unterricht teil. Ausnahmen gelten für die Abschlussklassen 10 und 12. Diese Schüler lernen in der Schule.

Mitarbeiter der Stadt Wittstock betreuen Schulen auch im IT-Bereich

Auch bei der Stadt Wittstock nimmt die Digitalisierung an den Schulen einen hohen Stellenwert ein. Im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV) und Elektronische Datenverarbeitung (EDV) hat zum 1. Januar ein weiterer Mitarbeiter seine Arbeit aufgenommen. Aktuell sind zwei Verwaltungsmitarbeiter aus dem Bereich Informationstechnologie (IT) „vollumfänglich mit der Betreuung der Schulen beschäftigt“, teilt Jean Dibbert mit. „Aufgrund des hohen Bedarfes hinsichtlich der Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen suchen wir trotzdem noch einen zusätzlichen Mitarbeiter für diesen Bereich“, so Dibbert.

Der Draht zur digitalen Welt

„Alles, was die technische Ausstattung betrifft, befinden wir uns noch im weiteren Aufbau“, sagt Uwe Ronneburg, Schulleiter am Städtischen Gymnasium in Wittstock. Mittlerweile ist jeder Raum an der Bildungseinrichtung an das Internet angeschlossen. „Zu 80 Prozent haben wir in der Schule einen drahtlosen Internetzgang (WLAN)“, sagt Ronneburg. Nach Umbauarbeiten am Nordflügel des Gymnasiums stehen seit Herbst 2019 zudem zwei nagelneue Medienräume mit jeweils 20 Arbeitsplätzen zur Verfügung.

Digitale Medien prägen immer mehr den Schulalltag

Digitale Medien haben Einfluss auf die schulischen Handlungsfelder. Damit ändern sich die Lehr- und Lernkultur aber auch die Kommunikation und Zusammenarbeit der schulischen Akteure. Mithilfe des Medienentwicklungsplan (MEP) werden digitale Medien in den schulischen Alltag integriert. „Wir sind dabei, den Medienentwicklungsplan weiter voranzubringen“, sagt Uwe Ronneburg. Vor allem die jungen Lehrkräfte am Gymnasium sind aus seiner Sicht „aufgeschlossen für das digitale Lernen.“

Nichts geht über den Präsenzunterricht

Er ergänzt: „Mit den Erfahrungen aus dem Distanzunterricht seit der ersten Schulschließung im Frühjahr vergangenen Jahres und der verstärkten Nutzung der Schulcloud im Präsenzunterricht der vergangenen Monate wissen alle Lehrer und Schüler, wie diese digitale Lernplattform funktioniert. „Egal, wie gut der Distanzunterricht funktioniert, ist er kein Ersatz für den Präsenzunterricht“, sagt Uwe Ronneburg.

