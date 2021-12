Wittstock

Noch fristen sie ein Schattendasein im Fundbüro der Stadt Wittstock. Doch jetzt läuft für elf herrenlose Fahrräder die Frist ab. Bis Sonntag, 19. Dezember, dauert die digitale Versteigerung der Drahtesel. Interessenten können Schnäppchen machen.

Bereits zum vierten Mal wählt die Stadt Wittstock den Weg der Online-Auktion. Damit reagiert die Kommune auf die Corona-Krise. „Normalerweise werden Fundsachen zweimal im Jahr öffentlich versteigert“, sagt Jean Dibbert, Stadtsprecher in Wittstock. Beim Stadtfest im Sommer und dem Weihnachtsmarkt im Dezember lässt Peggy Samusch vom Bürgerbüro in Wittstock den Hammer in der Luft kreisen und besiegelt den Besitzerwechsel. Wenn die Fundsachen unter den Hammer kommen, sind Überraschungen programmiert.

Stadt Wittstock wählt digitale Versteigerung wegen Corona-Krise

„Ich finde das schön, wenn man bei der Versteigerung vor Publikum steht, da kann ich die Sache spaßig anheizen“, sagt Peggy Samusch. Seit 20 Jahren arbeitet sie in der Verwaltung in Wittstock und läuft seit vier Jahren bei den Auktionen zur Höchstform auf. Mit Blick auf die aktuellen Umstände in der Corona-Krise räumt sie ein: „Die richtige Versteigerung fehlt mir.“

Doch Wittstock geht mit der Zeit. Die Stadt setzt seit diesem Jahr auf eine digitale Plattform für Fundsachen in Kommunen. Auf der Internetseite www.loprio.de sind die aktuellen Angebote eingestellt. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Außer Wittstock nutzt derzeit bundesweit nur die hessische Stadt Kassel diese digitale Plattform.

Elf herrenlose Drahtesel stehen bei einer digitalen Versteigerung in Wittstock zur Auswahl. Quelle: Christamaria Ruch

Elf Fahrräder stehen beim Fundbüro Wittstock in der digitalen Versteigerung

Neben zehn Fahrrädern geht es auch um ein hochwertiges E-Bike. Die Mindestgebote liegen zwischen ein und 500 Euro – je nach Zustand der Objekte. Das Elektrofahrrad führt die Versteigerungsliste an. „Wir gehen bei diesem Rad Marke Citybike von einem Neupreis von 2700 Euro aus“, sagt Peggy Samusch.

Der Besitzer war damit nur kurz unterwegs, denn der Kilometerzähler zeigt schlappe 108,9 Kilometer an. Peggy Samusch und ihre Kollegin Claudia Schulze können darüber nur den Kopf schütteln. „Wie man so etwas Hochwertiges stehen lassen kann, ist unbegreiflich“, sagt Peggy Samusch.

Hochwertiges E-Bike beim Fundbüro Wittstock sucht neuen Besitzer

Bei diesem E-Bike haben Interessenten der Versteigerung die Wahl: Entweder sie steigen beim Mindestgebot in Höhe von 500 Euro ein oder entscheiden sich für den Sofortkauf. Dann werden 1100 Euro fällig. Doch im Vergleich zum ursprünglichen Kaufpreis ist das tatsächlich ein Schnäppchen, sind sich Peggy Samusch und Claudia Schulze einig. Es ist das zweite E-Bike, das in diesem Jahr in Wittstock digital unter den Hammer geht.

Schmuckstück im Fundbüro in Wittstock: Das nagelneue Elektrofahrrad. Quelle: Christamaria Ruch

Fundbüro Wittstock wird nur wenig besucht

Auch wenn das Fundbüro zum guten Ton einer Kommune gehört, rätselt auch Stadtsprecher Jean Dibbert: „Nur wenige Leute melden sich im Fundbüro und fragen nach, ob sich hier ihre verlorenen Dinge befinden.“ Weniger als fünf Prozent der Fundsachen werden schließlich abgeholt.

„Viele Menschen haben nicht auf dem Schirm, dass man hier auch seine verlorenen Sachen abholen kann“, so Dibbert. Nur einmal meldete sich in diesem Jahr ein Besitzer und fand dann im Fundbüro in Wittstock sein Fahrrad wieder.

Das neue E-Bike hat bisher nur wenig Kilometer unter dem Reifen. Quelle: Christamaria Ruch

Kuriose Objekte im Fundbüro Wittstock

Zu den kuriosen Funden der vergangenen Jahre in Wittstock zählt ein Gebiss. Dessen Besitzer verlor den Zahnersatz auf dem Weihnachtsmarkt im Dezember 2016. „Das haben wir später entsorgt, niemand hatte den Verlust gemeldet“, sagt Peggy Samusch.

Wenngleich nur elf Fahrräder bis zum 19. Dezember in Wittstock digital versteigert werden, war die Anzahl der Fundräder mehr als doppelt so hoch. 23 Drahtesel fanden seit Herbst vergangenen Jahres im Fundbüro einen trockenen Aufenthalt.

Schrottfahrräder sind im Fundbüro Wittstock aussortiert

„Wir haben viel aussortiert und versteigern nur die besten elf Räder“, sagt Claudia Schulze. „Nur noch flotte Bikes“, ergänzt Peggy Samusch. Der Rest wird über den städtischen Bauhof verschrottet.

Wenn die Fundräder erzählen könnten, würden die kuriosesten Geschichten auf den Tisch kommen. „Die Polizei sammelt Räder ein, Bauhofmitarbeiter finden Drahtesel im Dosseteich und dem gesamten Stadtgebiet“, sagt Peggy Samusch. Die Wallanlagen werden auch regelmäßig zum Fundort für Fahrräder.

Fristen müssen bei der Versteigerung von Fundsachen eingehalten werden

Bevor eine Fundsache versteigert wird, muss eine vorgeschriebene Frist von sechs Monaten verstreichen. Für mindestens sechs Euro geht eine Fundsache bei einer Versteigerung über den Tisch. So hoch liegt die Verwaltungsgebühr. Mit Blick auf die aktuellen Versteigerungsobjekt sagt Peggy Samusch: „Alle Räder sind fahrtüchtig, auch wenn mitunter Ausstattungen wie Sattel oder Bremse fehlen.“ Auch als Ersatzteilspender eignen sich die Drahtesel.

Stadt Pritzwalk verzichtet auf Versteigerung von Fundsachen

Welchen Weg die Wittstocker Nachbarkommunen bei der Versteigerung in der Corona-Krise gehen, zeigt ein MAZ-Anfrage. „Die Stadt Pritzwalk führt keine Versteigerung von Fundsachen durch. Ein Grund ist, dass sich für den Großteil der Fundsachen, die geringwertiger sind, der Aufwand nicht lohnt.

Höherwertige Fundsachen wie zum Beispiel Fahrräder werden, wenn sie über einen bestimmten Zeitraum nicht abgeholt werden, an eine gemeinnützige Institution übergeben.“ Dies teilt Beate Vogel, Pressesprecherin der Stadt Pritzwalk mit.

Gemeinde Heiligengrabe nutzt viele Wege, um Fundsachen zurückzubringen

Die Gemeinde Heiligengrabe verzeichnet jährlich eine überschaubare Anzahl von Fundsachen. „Wenn etwas gefunden wird, inserieren wir das in unseren unterschiedlichen Kanälen“, sagt Gemeindebürgermeister Holger Kippenhahn. Die Erfolgsquote, dass diese Dinge wieder zum Eigentümer zurückfinden, ist aus seiner Sicht hoch. Die Gemeinde nutzt für digitale Versteigerungen das Portal der Zollauktion. Dabei handelt es sich um ein virtuelles Auktionshaus von Bund, Ländern und Gemeinden.

Interessenten für die Versteigerung der Fahrräder des Wittstocker Fundbüros können bis Sonntag, 19. Dezember, auf der Internetseite www.loprio.de mitbieten. Die ersteigerten Räder werden dann im Wittstocker Fundbüro abgeholt und bezahlt. Peggy Samusch und Claudia Schulze vom Bürgerbüro in Wittstock stehen für weitere Auskünfte zur digitalen Versteigerung telefonisch unter 03394/ 42 93 16 bereit.

Von Christamaria Ruch