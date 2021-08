Wittstock

Wittstock erlebte am Samstag und Sonntag ein Stadtfest, das ein gutes Stück weit an alte Zeiten erinnerte: Menschen kamen in der Innenstadt zusammen, um gemeinsam zu feiern und Spaß zu haben. Solche Anblicke sind seit der Corona-Pandemie selten geworden.

Aber auch wenn auf dem Fest Masken größtenteils aus den Gesichtern der Menschen

Besucher vor der Bühne im Ebertpark. Quelle: Björn Wagener

verschwunden waren, so blieben Vorsichtsmaßnahmen gegen das Virus allgegenwärtig. Das begann schon mit der organisatorischen Struktur. Erstmals verteilte sich das Fest auf drei Standorte: Einen Rummel gab es auf dem Marktplatz, Bands auf dem Amtshof sowie Blasmusik und regionale Verkaufsstände im Friedrich-Ebert-Park. Der dortige Festplatz war mit Flatterband, der Festplatz auf dem Marktplatz gar mit Bauzäunen abgesperrt. Wer aufs Gelände wollte, bekam eine Plastik-Marke in die Hand gedrückt, die er beim Verlassen des Geländes wieder abgeben musste. So ließ sich die Anzahl der Besucher kontrollieren. Auch für Registrierungen über Apps und Listen wurde gesorgt.

Eröffnung des Festes: Bürgermeister Jörg Gehrmann (r.) mit Oberstleutnant a.D. Wolfgang Engel auf der Bühne im Ebertpark. Quelle: Björn Wagener

Kanonendonner zur Eröffnung in Wittstock

Bürgermeister Jörg Gehrmann eröffnete das Fest am Vormittag im Ebert-Park – flankiert von Kanonendonner. Er freute sich, nach langer Zeit wieder ein Stadtfest eröffnen zu dürfen und konnte der Krise sogar etwas Positives abgewinnen: „Man fragt sich, warum wir das Fest nicht schon früher auf drei Standorte verteilt haben“, sagte er und dankte allen Helfern, die an der Vorbereitung beteiligt waren. Auch Oberstleutnant a.D.,Wolfgang Engel, der frühere Kommandeur des einstigen Bundeswehrstandortes in Kuhlmühle, richtete Grüße ans Publikum, das auf Sitzbänken an Tischen zahlreich Platz genommen hatte.

Das schwedische Militärorchester Skanska Husarsextetten spielt im Ebertpark. Quelle: Björn Wagener

Danach spielten verschiedene Blasorchester auf – zunächst das heimische aus Wittstock, später die Märkische Schalmeienkapelle aus Brandenburg/Havel, das schwedische Militärorchester Skanska Husarsextetten und der Feuerwehrmusikzug aus Mirow. Günter Lutz moderierte die Veranstaltung.

20 Jahre Rosenköniginnen in Wittstock

Unterdessen hatten sich an der Touristinformation am Bahnhof vier ehemalige Wittstocker Rosenköniginnen zusammengefunden: Tanja I (2016-2019); Ninett I (2011-2014); Nancy I (2002-2003) und Nadine I (2001-2002). Letztere war gleichzeitig Wittstocks erste Rosenkönigin überhaupt. Immerhin gibt es dieses repräsentative Amt seit 20 Jahren – und die Stadt sucht gerade die nächste Rosenprinzessin, die die aktuelle Rosenkönigin Peggy I. ablösen soll. Viele Fotos und Zeitungsartikel erinnerten vorm Eingang zur Touristinformation an die Anfangsjahre.

Blick auf ein Teil des Festgeländes im Ebertpark. Quelle: Björn Wagener

„Ich habe heute zum ersten Mal seit meiner Amtszeit die Schärpe wieder umgelegt“, erzählt Nadine I. Und Ninett I. stellt fest: „Ich denke gern an diese Zeit zurück. Man hat so vieles erlebt. Das Schönste war, als Herr Gehrmann auf der Gewerbeschau mit mir im Heißluftballon geflogen ist.“

Bürgermeister würdigt Leistungen früherer Hoheiten

Bürgermeister Gehrmann würdigte am Samstag die Leistungen der einstigen Hoheiten, die das Ansehen der Stadt in all den Jahren wesentlich nach vorn gebracht hätten. „Jetzt haben wir eine

20 Jahre Rosenköniginnen in Wittstock: Bürgermeister Jörg Gehrmann dankt Rosenköniiginnen aus vergangenen Jahren. Quelle: Björn Wagener

gewisse Qualität erreicht. Die Menschen haben einen anderen Blick darauf“, sagte er und überreichte den Frauen kleine Präsente.

Auf dem Rummel auf dem Marktplatz freuten sich indes nicht nur die Besucher, sondern auch die Schausteller, endlich mal wieder raus zu kommen. „Wir hoffen, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist, und möchten den Leuten einfach mal ein bisschen Freude machen“, sagte Madeline Spindler.

Das hatten auch die Bands im Sinn, die auf dem Amtshof mit Country- und Partymusik für Stimmung sorgten. Am späten Samstagsabend gab es eine Lasershow.

Von Björn Wagener