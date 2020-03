Wittstocker Stadtführer gibt Ehrenamt auf

Wittstock

Eine Ära geht bei den Stadtführern in Wittstock zu Ende. Gerhard Dreger gibt sein Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründen auf. Georgia Arndt, Amtsleiterin für Kultur und Tourismus, verabschiedete ihn am Dienstagnachmittag in der Touristinformation in Wittstock im Rahmen des Stadtführertreffens.

Einer von 18 Stadtführern

Seit 1994 stand Gerhard Dreger den Besuchern und Einheimischen als Stadtführer bereit. Der 78-Jährige gehörte zu einer Gruppe von 18 Stadtführern – er war einer der Dienstältesten in diesem Ehrenamt. „Sie haben uns viele Jahre begleitet. Leider mussten Sie jetzt die Reißleine ziehen“, sagte Georgia Arndt. Bei ihrer Abschiedsrede zitierte sie das Gedicht „Erlebnisse eines Stadtführers“ aus der Feder Gerhard Dregers. Dort hält er ein Loblied auf seine Heimatstadt: „An der Backsteinmauer erlebt man die totale Rührung“, „so en Prachtrathaus ist weit und breit nicht zu finden“ oder „durch Wittstocks ehrwürdige Gassen und Straßen“ hat er dort verewigt.

Mit Witz und Esprit unterwegs

Gleichzeitig weiß er, was der Besucher erleben möchte: „Der Gast will vornehmlich das historische Wittstock sehen.“ Dreger zeigte sich sehr gerührt: „Ich habe das sehr gerne gemacht und anderen Wittstock zu zeigen, ist eine Ehre“, sage er. Den 17 verbleibenden Stadtführern gab er noch ein paar Tipps auf den Weg: „Mir lag immer die Geschichte Wittstocks am Herzen, habe mit Esprit und Witz aus dem täglichen Leben erzählt, das kommt gut an.“ Gleichzeitig erklärte er, bei den historischen Abendspaziergängen zur Verfügung zu stehen und bei den Bildern mitzuwirken.

Blitzschnell auf brenzlige Situationen eingehen

lDer Wittstocker Historiker und Stadtführer Wolfgang Dost gab eine Situation aus den Anfängen von Gerhard Dregers Arbeit als Stadtführer zum Besten: „Es ging um die Schlacht bei Wittstock und er nannte eine Jahreszahl. Aus dem Publikum kam dann die Anmerkung, dass es sich doch um eine andere Jahreszahl handelt. Daraufhin reagierte Gerhard Dreger blitzschnell und erwiderte, dass der andere sehr gut aufgepasst hat.“ Deshalb ist es immer wichtig, „einzelne Situationen zu seinem Nutzen zu wenden“, schlussfolgerte Dost.

Abschied fällt schwer

Der Abschied aus diesem Ehrenamt fällt Gerhard Dreger schwer. „Ich bin in diese Stadt verliebt, liebe die Vielfalt von Wasser und Wald und mag die Stimmungen je nach Jahreszeit“, sagte er im Gespräch mit der MAZ. Seit 1945 lebt er in Wittstock. „Ich kenne hier alle Leute und es war immer ein Reiz für mich, von und über die Stadt zu erzählen, sie anderen nahe zu bringen und vor allem die Kulturschätze und Menschen zu zeigen.“ Denn „von klein auf saß ich an der Quelle.“

Positiver Einstieg ist halbe Miete

Neben der Schulung zum Stadtführer bei Wolfgang Dost bildete er sich regelmäßig weiter. Zehn bis zwölf Führungen pro Jahr leitete er im historischen Kostüm. Sein Geheimrezept für eine gelungene Tour: Der positive Einstieg ist die halbe Miete. Selten war er um eine Antwort verlegen, wie auch die Episode von Wolfgang Dost zeigte.

Gerhard Dregers Lieblingsecken

Zu seinen Lieblingsecken in Wittstock zählen der Dosseteich und die Diesterwegschule sowie das Gelände der Landesgartenschau 2019. Mit humorvollen Einlagen würzte er seine Stadttouren, denn Gerhard Dreger ist auch beim Wittstocker Karneval als dienstältester Büttenschreiber bekannt. Geschichtszahlen gehörten zwar zu seinen Führungen, doch er legte noch mehr Wert darauf, „interessant und mit einer persönlichen Note zu erzählen.“

Von Christamaria Ruch