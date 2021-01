Wittstock

Ein Streifzug durch die Wittstocker Altstadt lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Wer als Besucher das erste Mal einen Spaziergang durch die Straßen unternimmt, kommt aus dem Staunen kaum heraus. Auch Einheimische stellen fest, dass sich Wittstock von Jahr zu Jahr immer mehr von seiner besten Seite zeigt: Sanierte Bausubstanz, komplett neu gestaltete Straßen und Plätze und viel Grün gelten als Maß der Dinge.

Auch Stadtführerin Ute Mentzel ist stolz auf ihre Heimatstadt. Seit Frühjahr 2012 nimmt die pensionierte Ärztin Besucher auf einen Streifzug durch Wittstock. Derzeit liegen Stadtführungen wegen der Corona-Krise auf Eis. Doch Ute Mentzel gab der MAZ am ersten Januarwochenende eine exklusive Führung zu den einstigen Handwerkern und zum Gewerbe der Stadt. Auch ihr 19 Jahre alter Enkel Ludwig war mit von der Partie. Er interessiert sich ebenfalls für die Heimatgeschichte. Heute lesen Sie den zweiten und letzten Teil dieser Führung.

Anzeige

Wittstocker Handwerk hat eine reiche Geschichte

Schon Kaspar Abel schrieb 1711 in der Preußischen und brandenburgischen Staatsgeographie: „ Wittstock ist eine feine und sehr nahrhafte Stadt.“ Damit meinte er unter anderem den Reichtum durch die Tuchmacher. „1826 gab es 275 Tuchmacher“, sagt Ute Mentzel. Zudem gehörten Bäcker, Gewandschneider und Schuster damals zum wirtschaftlichen Aushängeschild der Stadt. Hinzu kamen zahlreiche Brauereien. Eine Marke war das „Wisker Ber“ (Wittstocker Bier), wie Ute Mentzel berichtet.

Stadtführerin holt Geschichten aus der Versenkung

Auch wenn sie das Rad der Zeit nicht zurückdrehen kann, versucht Ute Mentzel, Dinge aus der Vergangenheit vor dem weiteren Vergessen zu retten. „Heute ärgere ich mich, dass ich meine Eltern nicht mehr über die Stadtgeschichte gefragt hatte“, räumt sie ein. Aus diesem Grund beginnt sie, diese Geschichten aufzuschreiben. Auch innerhalb der Gruppe der Stadtführer tauschen sich die Frauen und Männer mit Fakten und Geschichten aus. „Wir helfen uns in kleinen Gruppen untereinander“, sagt Ute Mentzel.

Im Wohn- und Geschäftshaus Markt Ecke Sankt Marienstraße in Wittstock befand sich einst eine Brauerei. Diese brannte im Oktober 1906 ab und 1908 folgte dieser Neubau. Quelle: Christamaria Ruch

Die Hutsche Brauerei am Markt brannte 1906 ab

Die „Hutsche Brauerei“ befand sich am Markt Ecke Sankt Marienstraße. „Vom 4. bis 6. Oktober 1906 brannte sie ab und 1908 entstand ein Neubau“, sagt Ute Mentzel. Dieser beherbergt heute ein Wohn- und Geschäftshaus im Jugendstil. „Das Haus der Drogerie und Parfümerie Völpel hat eine Drogeriegeschichte“, sagt Ute Mentzel. Vorgänger in dieser Branche waren die Drogisten Leichsenring und Kutschmann; beide führten in männlicher Leitung ihr Geschäft.

Das „Kinderparadies Preiss“ hatte ein Herz für Kinder

Neben der Fleischerei Lüdecke, die seit 1862 dort existiert, kamen im Nachbargeschäft ab 1868 vor allem Kinder auf ihre Kosten - das „Kinderparadies Preiss“ verkaufte Spielzeug. „50 Jahre nach der Eröffnung hatte sich dort nichts verändert“, weiß Ute Mentzel aus Erzählungen. Vor Weihnachten konnten die Kinder dort einen Rundgang durch das Geschäft starten und sich alles ansehen. „Fräulein Preiss beschenkte am Ausgang die Kinder und achtete drauf, dass niemand zweimal etwas erhielt.“

Stammplatz für die Drogerie: Nach den Drogisten Leichsenring und Kutschmann folgte die bis heute ansässige Parfümerie und Drogerie Völpel am Markt. Quelle: Christamaria Ruch

Die ersten Tanzschritte im „Deutschen Haus“ am Markt

Die heutige Seniorenwohngemeinschaft am Markt Ecke Kirchgasse befindet sich in Trägerschaft der ASB-Gesellschaft für soziale Einrichtungen. Einst war dort das „Deutsche Haus“ mit Tanzsaal angesiedelt. „Dort habe ich in meiner Jugend die ersten Tanzschritte absolviert“, sagt die 73-jährige Ute Mentzel. Nebenan im Restaurant Marktstübchen befand sich ab 1870 ein Geschäft für Manufakturwaren. Nach 1945 zog dort Uhrmacher Gustav Ahrendt ein.

Das Kobersche Grundstück (links) bot einst Kolonialwaren, später Stoffe und Textilien und schließlich Möbel. Heute befindet sich dort das Restaurant Markt 11. Quelle: Christamaria Ruch

Seifen und Kolonialwaren

Den Wandel der Innenstadt erlebt Ute Mentzel über die Jahrzehnte mit. „In meiner Erinnerung sah alles anders aus“, sagt sie, während sie ihren Blick über den Markt schweifen lässt. In der späteren Galerie in der Marktgasse befand sich einst eine Seifenfabrik. Das ehemalige Kobersche Grundstück beherbergt seit Frühjahr 2019 das Restaurant Markt 11. Erst wurden an dieser Stelle Kolonialwaren, später Stoffe und Textilien und schließlich Möbel verkauft.

Der Friseurladen Mußfeldt war schon am Zunftteller zu erkennen

Nebenan behandelte der Dentist Ebbe die Zähne und Friseur Mußfeld war schon an der Geschäftstür am Zunftteller zu erkennen. Der Schnellimbiss im Haus daneben ist Ute Mentzel aus Kindheitstagen als Schmiede bekannt. Geht es um eine Lieblingsstraße in Wittstock, schlägt Ute Mentzels Herz ganz für die Kettenstraße. Die Straße trägt schon seit 1552 diesen Namen. Die Stadtführerin verrät den Grund für ihre Vorliebe: „In der Kettenstraße 43 bin ich aufgewachsen.“

Von Christamaria Ruch