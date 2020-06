Wittstock

Diesmal war alles anders: Als die Wittstocker Stadtverordneten am Mittwochabend zu ihrer Sitzung zusammenkamen, taten sie das unter veränderten Bedingungen – der Corona-Krise wegen. Die Sitzung nahm buchstäblich das gesamte Rathaus in Anspruch. Denn im unteren und oberen Foyer konnten Besucher das Geschehen im großen Rathaussaal per Video-Übertragung auf Leinwänden verfolgen. Die Sitzgelegenheiten blieben aber weitgehend leer.

Übertragung ins Foyer des Rathauses

Lediglich Dieter Welchering aus Berlinchen hatte im oberen Foyer

So konnten Besucher im Foyer das Geschehen im Saal verfolgen. Quelle: Björn Wagener

Platz genommen. Als die Einwohnerfragestunde begann, bat Stadtverordnetenvorsteher Burkhard Schultz um Unterstützung: „Da würde ich jetzt gern mal unseren Zeremonienmeister bitten, zu schauen, wer sich draußen eingefunden hat“, sagte er und meinte damit Stadt-Sprecher Jean Dibbert. Im Saal war gleich hinter der Eingangstür ein Mikrofon aufgebaut – auch das gab es so bisher nicht. Als Dieter Welchering in den Saal gebeten wurde, offenbarte sich ihm zunächst eine veränderte Sitzordnung.

Sitzordnung wie in einem Klassenzimmer

Statt wie üblich in U-Form vor dem Präsidium waren die Abgeordneten an nacheinander aufgereihten Tischen – ähnlich wie in einem Klassenzimmer – platziert worden, damit der Mindestabstand eingehalten werden konnte.

Nachdem Dieter Welchering ans Mikro getreten und Burkhard Schultz hinsichtlich der Technik erfreut festgestellt hatte, „ah, funktioniert ja“, folgte eine kurze Einweisung ins Prozedere: Hineinkommen, Frage am Mikro stellen, Antwort erhalten, Saal verlassen durch den zweiten Ausgang. Der Weg zurück ins Foyer führte durch den Küchenbereich, der rechts und links mit einem rotweißen Flatterband abgesperrt war.

Vorsteher spricht ein Machtwort

Welcherings Frage sollte derartige Kreise ziehen, dass Burkhard Schultz gegen 20 Uhr die Notbremse zog: „Ich muss jetzt mal dazwischen gehen. Das Recht habe ich. Ich habe den Eindruck, dass das ein Zwiegespräch wird. Wenn es uns gelingen würde, nach anderthalb Stunden in die eigentliche Tagesordnung einzutreten, dann wäre mir das ein Bedürfnis.“

Thematisch ging es bei der Anfrage um den Antrag den Schwerlastverkehr von der Kreisstraße 6823 beziehungsweise MSE 19, wie sie in Mecklenburg heißt, fern zu halten. Er wurde bereits im Dezember 2019 an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gestellt und unter anderem auch von Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann unterschrieben. Mit der angestrebten Tonnagebegrenzung auf 7,5 Tonnen soll vor allem die Ortsdurchfahrt im mecklenburgischen Buschhof bis zu ihrer Sanierung entlastet werden.

Noch keine Antwort aus Mecklenburg

Welchering wollte wissen, ob es vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte inzwischen eine Antwort gebe, was Jörg Gehrmann verneinte. Auch fragte Welchering, ob man bei der Festlegung bestimmter Standorte für Lkw-Kontrollen weiter gekommen ist. Laut Gehrmann seien dem Bundesamt für Güterverkehr ( BAG) zwei mögliche Kontrollstandorte – jeweils in Sewekow und Buschof – vorgeschlagen worden. Das Amt habe sie aber abgelehnt – mit Hinweis auf ungeeignete Auf- und Abfahrten von den Geländen. Im Verlauf des Abends trat auch Matthias Dittmer in das Thema Schwerlastverkehr ein – bis zu dem genannten Abbruch durch Burkhard Schultz.

Von Björn Wagener