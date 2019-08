Wittstock

Es gab Zeiten, da hatte die Ausbildung junger Fachkräfte für die Wittstocker Stadtverwaltung noch keine so hohe Priorität. „Erst ab 2008 gab es da eine Regelmäßigkeit. Vorher war genug Personal verfügbar“, blickte Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann zurück. Das sehe heute schon anders aus. „Wenn man nicht ausbildet, hat man keine Fachkräfte. Das merken jetzt auch viele Unternehmen“, so der Bürgermeister.

In diesem Jahr beginnen Antonia Leymann und Jasmin Voigt ihre dreijährige Ausbildung in der Stadtverwaltung. Danach werden sie Verwaltungsfachangestellte sein. „Die Ausbildung ist für mich auch die Möglichkeit in der Heimat zu bleiben“, sagte Antonia Leymann. Die 18-Jährige aus Maulbeerwalde wird zunächst im Büro des Bürgermeisters starten und dann alle Abteilungen der Verwaltung durchlaufen. „Außer den Bauhof“, wie Stadtsprecher Jean Dibbert informierte.

Bürgermeister Jörg Gehrmann begrüßte die neuen Lehrlinge zur Verwaltungsfachangestellte, Antonia Leymann und Jasmin Voigt (l.). Quelle: Christian Bark

„In der Regel sind die Azubis drei Monate in jeder Abteilung“, erklärte Anke Schlesinger, die die Ausbildung in der Stadtverwaltung koordiniert. Möglich sei nach der dualen Ausbildung noch ein Studium zum Verwaltungsfachwirt. Eine Präferenz bei den Bereichen hat Antonia Leymann übrigens nicht. „Ich möchte überall mal reinschnuppern“, sagte sie.

Besonder auf ihre Zeit im Kulturamt freut sich hingegen Jasmin Voigt, wie sie sagte. Durch Bekannte sei sie erst darauf aufmerksam geworden, dass die Stadtverwaltung solche Lehrstellen anbietet. Jetzt startet die Wittstockerin aber erstmal im Bauamt.

Neun Azubis lernen in den Kitas

Nicht jedes Jahr stehen zwei Lehrstellen in der Verwaltung zur Verfügung, wie Anke Schlesinger informierte. „Wir bilden nach Bedarf aus“, sagte sie. Im kommenden Jahr werde beispielsweise nur eine Stelle ausgeschrieben.

Doch die Verwaltung ist nicht das einzige Feld, auf dem die Stadt ausbilden lässt. Auch werden berufsbegeleitend Erzieher ausgebildet. Neun sind es derzeit, wie Jörg Gehrmann berichtete. Drei Kitas in der Stadt gelten als Lehreinrichtungen. Aufgrund des veränderten Betreuungsschlüssels und weil es wieder mehr Kinder in Wittstock gibt, habe man hier in den vergangenen Jahren 45 Erzieher mehr generieren müssen, als zuvor.

Von Christian Bark