Stadtverwaltung besucht alle 18 Ortsteile Wittstocks

Vertreter der Stadtverwaltung Wittstock/ Dosse haben in den vergangenen vier Wochen alle 18 Ortsteile besucht. Bei den Terminen trafen sich Bürgermeister Jörg Gehrmann, Ordnungsamtsleiter Holger Schönberg, Bauamtsleiter Bernd Hamann und Benjamin Deutschmann, Sachgebietsleiter für Grünanlagen, Fuhrpark und Straßenreinigung, mit den jeweiligen Ortsbeiräten.

Gemeinsam wurden dabei aktuelle Themen und Anliegen besprochen und Änderungsvorschläge diskutiert.

Die Tour in die Ortsteile startete am 17. August in Schweinrich und endete am 14. September in Groß Haßlow.

Vieles direkt vor Ort geklärt

Bei den Rundgängen wurde zumeist auf Straßen- oder Gehwegschäden, den Zustand von Dorfgemeinschaftshäusern und Friedhofsanlagen sowie von Grünflächen an öffentlichen Plätzen hingewiesen.

Viele der Anfragen konnten direkt vor Ort geklärt werden, komplexere Aufträge wurden zur späteren Bearbeitung im Protokoll der Orts-Bereisung festgehalten.

Erfassen von Hinweisen

Die Stadtverwaltung Wittstock/ Dosse hat in der Vergangenheit bereits mehrere Ortsbegehungen durchgeführt. Ziel ist das Erfassen von Hinweisen sowie der direkte Kontakt mit den Ortsbeiräten. Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen soll auf diese Weise intensiviert werden.

Geplant sind in naher Zukunft unter anderem ein Konzept zur aktiven Beteiligung der Ortsteile, regelmäßige Termine mit allen Ortsvertretern im Wittstocker Rathaus sowie verschiedene Angebote auf der Internetseite der Stadt Wittstock.

